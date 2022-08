Il maltempo imperversa in queste ore in gran parte d’Italia, specialmente a nord. In particolare, dalla mezzanotte di ieri fino alle 15 di oggi è stata diramata l’allerta meteo gialla in Liguria.

La perturbazione atlantica che sta interessando queste e altre zone, ha portato a forti trombe d’aria e dannose grandinate.

Allerta meteo gialla in Liguria

Come già era stato annunciato dai meteorologi, il clima sta subendo un brusco cambiamento, se infatti abbiamo assistito fino a inizio agosto ad un’ondata di caldo senza precedenti, ora il maltempo sta irrompendo in maniera violenta con forti venti e grandine.

L’estate 2022 è stata classificata dagli esperti come la peggiore degli ultimi 10 anni, in termini di temperature elevate e conseguente siccità, ora però al situazione sta cambiando rapidamente e già da diversi giorni leggiamo di danni causati dal maltempo.

Questo, ha colpito prepotentemente le regioni del nord Italia ma anche alcune zone del centro. Una di quelle dove i danni sono stati più ingenti è la Liguria, che da mezzanotte fino alle 15 di oggi è in allerta meteo gialla.

Una perturbazione atlantica infatti, sta raggiungendo la regione e secondo i previsori di Arpal, approfittando delle condizioni meteo già instabili, provocherà precipitazioni intense e temporali anche molto forti sparsi ovunque.

I fenomeni si sono fatti più intensi dalle prime ore di questa notte, in particolare sul Levante della regione e Arpal segnala che le precipitazioni potranno assumere anche carattere di rovesci molto forti, accompagnati da fulmini e grandinate.

Cosa aspettarsi per oggi

Nel pomeriggio di oggi, i meteorologi segnalano fenomeni in attenuamento in modo parziale, tuttavia ci sarà ancora la possibilità di temporali localmente forti e residue precipitazioni sono attese anche per la giornata di domani.

Le temperature restano elevate, soprattutto le minime, con valori che si aggirano intorno ai 20 gradi e anche l’umidità continuerà a persistere, con un tasso medio-alto.

Ieri, una potente perturbazione proveniente dalla Francia ha portato a un importante peggioramento, infatti per l’intera giornata ci sono stati diversi rovesci.

Per quanto riguarda la giornata di oggi, tale perturbazione continuerà a insistere sulla Liguria portando fenomeni temporaleschi che in effetti già da questa notte stanno creando disagi da Ponente verso Levante.

I fenomeni saranno associati a fulmini e grandine ma anche forte vento e trombe d’aria marine.

Dal pomeriggio si attende un’attenuazione dei fenomeni poiché la perturbazione si allontanerà e quindi anche le precipitazioni saranno più moderate.