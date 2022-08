Alba Parietti, dopo anni salta fuori la ‘figlia’ segreta: proprio lui il papà | Famosissimo

Alba Parietti, dopo anni viene fuori tutta la verità. Spunta fuori la figlia segreta di cui nessuno sapeva nulla. Proprio lui è il famoso papà. E chi lo avrebbe mai detto? Fan sconvolti.

Alba Parietti lascia tutti senza parole. La famosa attrice e opinionista televisiva ha una ‘figlia’ segreta. Il suo papà è un uomo famosissimo e conosciuto in tutta Italia.

Alba Parietti fa sparlare i social

Amatissimo volto noto del piccolo schermo, Alba Parietti continua a far parlare di sé. La bella attrice, oggi ha messo in stand by la sua carriera nel mondo del cinema/televisione, per dedicarsi a qualcosa di più calmo e tranquillo.

Spesso è ospite nei vari salotti televisivi come opinionista, questo ruolo le piace molto e le si addice anche tanto. Su Instagram poi, è una vera e propria star. La Parietti, sul famoso social network conta oltre 478.000 follower.

In tantissimi l’adorano e la seguono con grande passione e lei ama ricompensare il suo pubblico di fedeli con scatti, video e momenti nei quali si mostra, al naturale, semplicemente nella sua quotidianità.

Lei, che è sempre stata al centro del gossip e dei pettegolezzi per la sua vita privata, ora torna ad avere i riflettori puntati addosso. Spunta fuori dopo anni la ‘figlia’ segreta di cui nessuno immaginava l’esistenza. La giovane ha un padre famosissimo, si tratta di lui.

Chi è la figlia segreta dell’attrice e chi è il suo famoso papà

Alba Parietti fa parlare e sparlare il web. Spunta fuori, dopo anni, la ‘figlia’ segreta di cui nessuno sapeva nulla. Il suo nome è Alice. Il passato sentimentale della Parietti è sempre stato di grande interesse per giornalisti e mass media.

Dopo una lunga relazione con Franco Oppini con il quale è stata sposata dal 1981 al 1999 e che l’ha resa mamma di Francesco Maria Oppini, Alba ha avuto altri flirt importanti. Per diverso tempo è stata fidanzata con un professore universitario e insegnante di filosofia, Stefano Bonaga ma anche la loro relazione è naufragata.

Poi negli anni 2000, Alba appare nei salotti dello spettacolo con Giuseppe Lanza di Scalea, principe di un nobile casato decaduto. Poi, ha avuto una relazione anche con il figlio di Fabrizio De André, Cristiano.

Alba e Cristiano hanno avuto una relazione lunga e meravigliosa, poi la rottura improvvisa. Dopo la separazione, i due sono rimasti in buoni rapporti e in particolare la Parietti ha voluto di proposito mantenere anche un buon rapporto con la figlia di lui, Alice, per la quale si è sempre considerata una seconda mamma.

Alice è figlia di Cristiano De André e di Sabrina La Rosa. Le due ancora tutt’oggi si sentono e si vedono e in più occasioni sono state fotografate anche mano per la mano. Sembrano davvero mamma e figlia, sono meravigliose.

Alice, come dichiarato Alba, è la figlia che non ha mai avuto. Il rapporto che ha con lei la fa sentire bene e Alice dal canto suo, si confida con Alba proprio come se fosse la sua migliore amica. Che meraviglioso rapporto c’è tra le due! Alba non potrebbe essere più felice. Proprio come Francesco Oppini, Alice è per lei parte della famiglia, una seconda figlia.