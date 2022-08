“Virginia sarà rinchiusa a vita”, Andrea Bocelli: l’annuncio sulla figlia sconvolge tutti

Andrea Bocelli nell’occhio del ciclone. Arriva la confessione che nessuno si aspettava sulla piccola di casa: Virginia sarà rinchiusa a vita. Il mondo è senza parole.

Il tenore italiano più famoso del mondo fa piangere tutta Italia. Spunta fuori un’indiscrezione che lascia tutti di stucco e che riguarda l’angelo di casa, la piccola Virginia. Ecco che cosa le è accaduto.

Andrea Bocelli, la sua confessione lascia di stucco

Ultimamente si sta parlando tantissimo di Andrea Bocelli. Il tenore italiano più famoso non solo del nostro bel Paese ma in tutto il mondo, è da settimane al centro di gossip e pettegolezzi.

A far parlare di lui è in particolare la sua famiglia. Anche nelle scorse ore è venuta fuori un’indiscrezione che ha lasciato tutti di stucco. A fare una confessione inaspettata è proprio il cantante che ha rivelato un segreto su Virginia, la piccola di casa.

Andrea Bocelli ha tre figli, Amos, Matteo e per l’appunto Virginia nati da due relazioni diverse. Amos e Matteo sono figli di Andrea ed Enrica Cenzatti. Invece Virginia, la terzogenita, è frutto dell’amore del secondo matrimonio di Bocelli con Veronica Berti, la sua attuale moglie.

Il primogenito di Bocelli si è laureato in ingegneria spaziale presso l’Università degli studi di Pisa e ha intrapreso una carriera completamente diversa dal padre. Il secondo, invece, Matteo, sta seguendo le orme del famoso genitore: è un cantante anche lui e spesso si esibisce con il papà. Arriviamo invece a Virginia. Classe 2012, è l’ultimogenita di Bocelli. Proprio lei è la protagonista di un annuncio che lascia tutta Italia di stucco.

“Sarà rinchiusa a vita”: la piccola Virginia fa parlare il web

Virginia Bocelli è l’ultima figlia del famoso tenore italiano. Proprio lei è protagonista di una confessione fatta dal padre che ha lasciato senza parole l’Italia intera. La piccola di casa, che si è cimentata come i fratelli nel campo della musica e in quello della recitazione, proprio recentemente ha preso parte alla fiction DOC insieme a Luca Argentero, ha preso una decisione importante: diventare suora.

Andrea Bocelli ha rilasciato un’intervista e insieme a Veronica Berti, sua moglie, ha ripercorso la loro vita sentimentale e il rapporto speciale che ha con i suoi figli e in particolare con l’ultimogenita, l’angioletto di casa.

Nel 2021, padre e figlia hanno emozionato il mondo con un duetto spettacolare: hanno cantato Hallelujah in un concerto natalizio che è stato mandato in onda in tutto il mondo. Bimba dal talento straordinario e con una voce spettacolare, i genitori si aspettavano che anche lei decidesse di intraprendere la carriera di cantante ma così non è stato: Virginia ha deciso che da grande vuole prendere i voti e prendere il volo non verso il palcoscenico ma verso la clausura

La piccola sembra decisa, ha fatto la sua scelta, verrà rinchiusa a vita. Andrea è un genitore attento e premuroso ma anche democratico. Ha dichiarato che non ha intenzione alcuna di ostacolare i sogni dei suoi figli e se questa è la decisione di Virginia lui non si opporrà.

Insomma, nessun futuro nel mondo della musica per la piccola di casa Bocelli che ha aspirazioni ben diverse da quelle che i genitori avrebbero voluto per lei e soprattutto ha intenzione di intraprendere una strada differente da quella dei suoi fratelli. Veronica e Andrea non possono far altro che sostenere la figlia ed essere sempre orgogliosi delle sue scelte.