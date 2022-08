Spicchio d’aglio nelle piante, il trucchetto dei vivaisti esperti: accade qualcosa di strepitoso

In quasi tutte le abitazioni degli italiani ci sono delle piante sia all’interno ma anche all’esterno dell’abitazione. Per evitare che marciscano e muoiano c’è bisogno di cura e tante attenzioni. Se non avete il pollice verde, abbiamo un rimedio che fa al caso vostro: scopriamo di più.

L’aglio, oltre ad essere un ingrediente fondamentale per qualsiasi base di ogni ricetta, può essere utilizzato anche per le piante. Ha tantissimi benefici, proprio per questo, è il migliore amico delle piante e dell’uomo. Se non avete il pollice verde e non siete così abili nella coltivazione, questo articolo è quello che fa per voi.

Vi spiegheremo a cosa serve e come fa ad essere utilissimo e fondamentale anche per le piante per via delle sue numerose proprietà, infatti anche solamente metà spicchio, l’aglio contiene diversi benefici come lo zolfo, vitamine del gruppo B, proprietà antielmintiche, antimucolitiche, ipotensive, espettoranti, digestive, carminative, antisettiche, ipoglicemizzanti. Contiene proprio di tutto, le vostre piante si riprenderanno in un attimo.

Perché mettere l’aglio nelle piante? il motivo

Non tutti sanno che l’aglio ha numerose proprietà benefiche, grazie al suo potere antibatterico e antisettico. Ma non solo, ha anche tantissimi altri benefici, proprio per questo, è considerato un alimento sano e adatto per gli esseri umani ma anche per le piante.

Soprattutto in questo periodo, dato che migliaia di insetti si insediano nelle nostre piante, distruggendole completamente. Ma l’aglio può essere la soluzione a questo, infatti, oltre ad utilizzarlo in migliaia di ricette, è un perfetto antiparassitario: scopriamo come fare.

Come utilizzare l’aglio nelle piante: incredibile

Per eliminare le piccole infestazioni, non serve intervenire con prodotti chimici. Basterà solamente utilizzare una cura a base d’aglio, malgrado l’odore non sia affatto gradevole. Ma grazie a questo spiacevole odore, possiamo allontanare i parassiti una volta per tutte. Ha un vero e proprio effetto repellente contro il ragnetto rosso, i bruchi e tanti altri piccoli insetti.

Come possiamo utilizzarlo? Il metodo più semplice è quello di inserire uno spicchio d’aglio tra il fusto della pianta e il bordo del vaso. Almeno una volta al mese ripetere questa operazione, in modo da prevenire insetti fastidiosi.

Invece, se già i parassiti si trovano già nelle nostre spiante basterà far bollire una testa d’aglio in mezzo litro d’acqua. Mettere il composto in uno spruzzino e spruzzarlo sulle piante evitando i fiori.

Il trattamento deve essere a giorni alterni. E’ senza dubbio un rimedio infallibile e naturale, non potrete più farne a meno. Dopo tutti quei pesticidi chimici, le vostre piante meritano una cura naturale, infatti, se volete mantenere lo stesso risultato, dovreste congelare questo composto per poterlo utilizzare più volte ancora.