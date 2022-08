Tragedia sfiorata a Teggiano, in provincia di Salerno, dove un’auto con 3 ragazzi a bordo si è ribaltata in un canale e un agente fuori servizio li ha salvati.

A bordo della vettura c’erano 3 ragazzi intorno ai vent’anni che hanno perso i sensi e stavano rischiando di annegare.

Tragedia sfiorata a Teggiano

Siamo in provincia di Salerno, precisamente nel comune di Teggiano, dove un agente fuori servizio ha salvato 3 ventenni che stavano rischiando di annegare. In pochi minuti infatti, l’uomo ha assistito a quella che poteva diventare una tragedia.

L’auto con a bordo i 3 ragazzi del luogo infatti, è finita in un canale e l’auto stava andando a fondo e loro avevano perso conoscenza. Fondamentale il tempestivo intervento dell’uomo che ha effettuato un salvataggio degno di nota.

Il fatto risale alla notte fra il 15 e il 16 agosto e le cause sono ancora da accertare, per ora quello che è certo è che i 3 ragazzi sono salvi grazie all’eroico gesto dell’uomo che, vedendo l’auto capovolgersi e finire nel canale adiacente la strada si è tuffato senza esitare.

L’auto infatti stava imbarcando acqua e stava scomparendo sempre di più, inoltre i ventenni erano impossibilitati a uscire perché avevano perso i sensi a causa dell’impatto.

Quindi, sarebbero morti, ma per fortuna ad assistere alla scena c’era Salvatore Della Luna Maggio, agente della polizia locale fuori servizio.

Il salvataggio

Erano circa le 2.30 della notte quando l’uomo stava rincasando dopo una serata passata in compagnia di amici e familiari, ad un certo punto ha notato delle auto ferme nel luogo dell’incidente.

Quindi, incuriosito si è avvicinato per controllare cosa fosse successo, forse anche spinto dal senso del dovere.

Accostata la vettura, è sceso e ha visto una situazione davvero grave, quindi si è tuffato nel canale e ha estratto, con l’aiuto di un altro automobilista, i 3 ragazzi dalla vettura che stava affondando.

Questi, sono tutti originari di Padula, un piccolo comune sempre in provincia di Salerno, distante alcuni chilometri dal luogo dell’incidente.

La vicenda poteva diventare una tragedia, invece c’è stato un bel lieto fine, infatti gli sfortunati protagonisti hanno riportato solo ferite lievi e contusioni leggere, ora si trovano in ospedale per accertamenti ma non sono in pericolo di vita.

Come raccontato dal loro salvatore, i ragazzi erano a testa in giù e l’acqua era già entrata nell’abitacolo, ancora pochi minuti e sarebbero stati sommersi da acqua e fango.