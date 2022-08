Renato Pozzetto ricoverato d’urgenza, la reazione del figlio Giacomo è una pugnalata al cuore

Renato Pozzetto ricoverato d’urgenza in ospedale. La reazione di suo figlio Giacomo è incredibile, una vera pugnalata al cuore. Ecco che cosa è accaduto.

Renato Pozzetto, il famoso volto della televisione italiana, non sta bene. Proprio lui si trova in ospedale. Il ricovero d’urgenza spaventa tutti. Arriva la reazione inaspettata del figlio Giacomo.

Renato Pozzetto ricoverato in ospedale

Renato Pozzetto, famoso attore, comico e cabarettista italiano, fa preoccupare tutti. L’interprete di numerosi film che hanno segnato in positivo la sua carriera agli inizi degli anni ’60 e ’70, ha avuto un malore ed è stato portato di corsa all’ospedale di Varese.

Questa è un’indiscrezione che è venuta fuori solo ora ma, a quanto pare, il noto artista sarebbe in prognosi riservata già da quattro giorni. Non è stato un anno semplice, questo, per Pozzetto che, fanno sapere alcune fonti vicine alla famiglia, è già da diverso tempo che lamenta diversi problemi di salute.

Attualmente, dovrebbe trovarsi all’ospedale di Circolo di Varese e non sono usciti fuori dettagli o bollettini medici riguardo il suo stato di salute. Si sa soltanto che è stato colto da un improvviso malore.

In questo clima di grande tensione, a sorprendere tutti è però Giacomo, suo figlio. La sua reazione inaspettata sconvolge tutti, il suo comportamento è davvero una pugnalata al cuore.

Il figlio dell’attore lascia senza parole

Renato Pozzetto non sta bene. Il famoso attore italiano si trova in ospedale, più precisamente al nosocomio di Varese, da venerdì 12 agosto e non si hanno, almeno per il momento, ulteriori dettagli riguardo il suo stato di salute. A sorprendere tutti è la reazione in particolare del figlio Giacomo. Che cosa è successo? Come ha reagito il figlio del noto attore a questo dramma e al caos mediatico che ne sta derivando?

Giacomo, il figlio di Pozzetto lascia tutti a bocca aperta. La stampa e i mass media si sarebbero aspettati un intervento da parte sua, una dichiarazione per rassicurare i fan e per tenerli aggiornati sulle condizioni di salute dell’amatissimo attore, ma nulla di tutto questo è avvenuto.

Giacomo ha conservato il riserbo più totale, ha evitato il contatto con i giornalisti e la stampa, non si è voluto esprimere sulle condizioni di salute del papà, fuggendo dai giornalisti e declinando l’invito a parlare o a commentare la situazione.

I fan di Renato Pozzetto sono preoccupati e anche un po’ delusi. Perché Giacomo si comporta così? Perché non parla? Le condizioni di salute dell’attore italiano sono forse gravi?

Qualcuno crede che semplicemente la famiglia Pozzetto abbia deciso di vivere questo momento familiare in forma privata e che presto si avranno informazioni sulle condizioni fisiche di Renato.

Giacomo nel frattempo continua a trincerarsi dietro il silenzio così come anche tutta la sua famiglia. La preoccupazione e l’ansia corrono però veloci. L’attore, 82 anni, solo un anno fa è stato ricoverato presso l’ospedale di Milano San Raffaele sempre per un malore. Oggi la storia si ripete.