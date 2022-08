“Quel che ha fatto è grave”, Totti e Ilary: il vero motivo dell’addio | L’amico del pupone spiffera tutto

Totti e Ilary, spunta fuori il vero motivo dell’addio e a rivelarlo è l’amico del pupone che non si trattiene. Il racconto di tutta la verità è sconvolgente.

Francesco Totti e Ilary Blasi distanti più che mai. La ragione della loro separazione è oggi chiara. A spifferare tutto è il migliore amico del calciatore più famoso del mondo.

Totti e Ilary, tutta la verità sulla separazione

È passato più di un mese e mezzo da quando Ilary Blasi e Francesco Totti, con due comunicati ANSA disgiunti, hanno annunciato a tutta Italia la fine del loro matrimonio lasciando davvero tutti a bocca aperta.

Nessuno avrebbe mai pensato che proprio loro, una delle coppie più belle dello showbiz italiano, si sarebbe allontanata e pure in maniera così drammatica e turbolenta. Si mormora infatti che oggi i rapporti tra l’ex calciatore della Roma e la conduttrice di Mediaset siano davvero pessimi e che i due non si rivolgerebbero nemmeno la parola.

Perché è finita davvero tra Totti e Blasi? Sul serio è tutta colpa di Noemi Bocchi, la donna della discordia? O forse di Cristiano Iovino, il flirt affibbiato alla bella Ilary? Spunta tutta la verità e a spifferare tutto è il migliore amico del pupone.

L’amico di Francesco spiffera tutto ai giornali

Ilary Blasi e Francesco Totti in realtà non stavano insieme già da tempo. La crisi è iniziata all’incirca un anno fa ma è stata ufficializzata solo di recente per questioni private che fino ad ora restano ancora circondate da un alone di mistero.

In questo mese e mezzo, che è l’arco temporale nel quale l’Italia ha dovuto metabolizzare la fine del matrimonio tra il pupone e la ex letterina, sono state avanzate diverse ipotesi. Se fino ad ora Noemi Bocchi è stata considerata la responsabile della fine di un amore ventennale e una sfascia famiglie, spunta ora un dettaglio inedito che lascia a bocca aperta.

A spifferare tutto è il migliore amico di Francesco, Alex Nuccetelli. L’ex compagno di Antonella Mosetti ha rilasciato un’intervista al Corriere della sera e ha parlato di questa situazione.

Queste le sue parole a proposito:

“Senza un valido motivo Francesco non si sarebbe mai allontanato. Per lui la famiglia veniva prima di tutto e sopra ogni cosa e per Ilary provava un amore esagerato, un’attrazione viscerale. Qualcosa di grave deve essere successo“.

Il famoso personal trainer dei vip è uno dei migliori amici dell’ex calciatore della Roma ed è stato proprio lui a fare da Cupido e a far incontrare Francesco e Ilary. Nuccetelli ha fatto intendere che qualcosa di grave debba essere accaduto tra i due ex e che forse Ilary non è senza colpe come tutti credono.

Nel frattempo, i due ormai ex coniugi, stanno affrontando la separazione in maniera diversa. La Blasi è diventata d’improvviso regina dei social e ogni giorno condivide con i suoi fan attimi della sua vita in vacanza.

Al contrario, Totti continua a mantenere il silenzio stampa e social su questa questione che sta appassionando tutta Italia. La Blasi è ancora in giro. Dopo aver trascorso le vacanze prima Sabaudia, poi sulle Dolomiti, ora si trova nella casa paterna a Pesaro.

Totti invece è in compagnia dei figli. Di Noemi Bocchi, per il momento, nessuna traccia. Si dice però che lei e Francesco continuino la loro relazione senza però attirare l’attenzione.