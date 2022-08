Omicidio-suicidio a Biella: un uomo uccide la madre e si suicida

By

Ennesimo omicidio-suicidio, stavolta a Biella, dove un uomo di 58 anni ha ucciso la madre di 79 per poi buttarsi da un ponte.

Inutile l’intervento dei soccorsi, l’uomo è morto sul colpo. I Carabinieri cercano di ricostruire quanto avvenuto e capire il movente del gesto.

Omicidio-suicidio a Biella

Purtroppo la cronaca italiana e non solo, è piena di omicidi e suicidi. A volte le due cose si uniscono e molto spesso alcune persone si ritrovano a uccidere i propri familiari per poi togliersi la vita.

Entrambi gesti disperati o frutto di squilibri mentali, a seconda del diverso caso infatti abbiamo diverse possibilità per delineare le generalità dell’assassino.

Ciò che vediamo molto spesso sono proprio gli omicidi compiuti dalle persone di cui ci si fida di più in particolare i propri cari, ed è proprio quello che è avvenuto oggi nel Biellese.

Si tratta dell’ennesimo omicidio-suicidio e stavolta è avvenuto nel comune di Strosa, a Biella, dove un uomo di 58 anni ha ucciso la madre di 79 con cui viveva e le cause del gesto sono ancora tutte da chiarire.

Dopo aver ucciso l’anziana, si è recato presso il ponte della Pistolesa, che collega i vicini comuni di Veglio e Mosso, per lanciarsi nel vuoto e quindi suicidarsi.

Questa la terribile trama della vicenda avvenuta oggi a Biella, dove i Carabinieri della stazione locale stanno indagando su quelle che possono essere le cause di un gesto così terribile.

Teatro dell’omicidio-suicidio è Strona, piccolo centro in provincia di Biella dove tutti conoscevano l’uomo e sono rimasti scioccati da quanto avvenuto.

L’allarme è stato lanciato da alcuni passanti che si trovavano nella zona del ponte nel momento in cui il 58enne di è suicidato, questo luogo purtroppo è tristemente noto proprio per i suicidi che vi avvengono.

Le indagini

I Carabinieri si sono recati sul luogo del suicidio, così come i soccorritori del 118, i quali però hanno solo potuto constatare la morte sul colpo dell’uomo, la cui macchina è stata trovata parcheggiata nei pressi del ponte.

Sono ancora in corso le indagini da parte degli inquirenti, i quali dopo il macabro ritrovamento e il trasferimento della salma in obitorio, si sono recati presso l’abitazione che condivideva con la madre e hanno trovato quest’ultima senza vita, capendo quindi che si trattava non solo di un suicidio ma anche di omicidio.

Ancora un mistero sul movente e la vicenda ha scosso l’intera comunità. Ora i Carabinieri stanno indagando per cercare di ricostruire quanto accaduto e capire le problematiche alla base del gesto, anche il primo cittadino è intervenuto.

Il sindaco di Biella, Claudio Corradino, ha rilasciato un’intervista ad Adnkronos in cui dichiara che nessuno sa per quale motivo l’uomo ha ucciso la madre, forse si potrebbe pensare alla disperazione di quest’ultimo per le condizioni di salute della donna.

Il sindaco ha poi espresso vicinanza ai familiari delle vittime, ponendosi come obiettivo per il futuro quello di evitare che tragedie come queste possano ripetersi.