Milano: 22enne accoltellata in Piazza della Repubblica

By

Una ragazza di 22 anni è stata aggredita a Piazza della Repubblica, a Milano, in seguito è stata trasportata in ospedale.

La ragazza ha riportato diverse ferite al petto ed è arrivata al Fatebenefratelli di Milano in codice giallo.

Aggressione a Milano

È di poche ore fa la notizia che una giovane ragazza di 22 anni è stata brutalmente aggredita in Piazza della Repubblica a Milano, per mano di un 36enne.

L’aggressione della ragazza si è verificata intorno alle 8.30 di questa mattina e sul posto subito sono giunti i soccorritori del 118 che hanno classificato la gravità delle ferite al petto come codice giallo ed è stata subito trasportata in ambulanza verso l’ospedale Fatebenefratelli.

Ora sul luogo si trova la Polizia Scientifica per effettuare i rilievi e sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri per ricostruire quanto accaduto.

Come l’aggressore, anche la giovane sembra sia di origine eritrea, anche se con sé non aveva i documenti. Ad aggredirla con un coltello sarebbe un conoscente, che l’avrebbe colpita principalmente al torace e all’addome, per fortuna senza ridurla in pericolo di vita.

Ora la ragazza si trova sotto controllo medico in ospedale e sebbene al suo arrivo le condizioni fossero giudicate abbastanza gravi, ora sembra migliorare, nonostante le ferite riportate siano davvero profonde, infatti i colpi hanno raggiunto un polmone ed è stata sottoposta a un intervento chirurgico d’urgenza.

Le indagini

A lanciare l’allarme sarebbero stati alcuni passanti che hanno assistito a una discussione molto accesa fra i due, culminata appunto con il ferimento di lei.

A un certo punto infatti, come hanno raccontato i testimoni ai Carabinieri, il 36enne avrebbe estratto un coltello per poi colpirla con violenza dandosi poi alla fuga.

Il tentativo di sfuggire alle forze dell’ordine però è stato inutile, infatti poco dopo è stato rintracciato e ora a valutare la sua posizione e decidere eventualmente del suo arresto, sarà il pm di turno.

Per ora è sotto custodia dei Carabinieri, che lo stanno interrogando per delineare i punti ancora non chiari di questa vicenda, a suo carico pende l’accusa di tentato omicidio.

Secondo i primi dettagli emersi, i due avevano una relazione e l’uomo, incensurato e con permesso di soggiorno tedesco, è sottoposto ad accertamenti per chiarire quanto accaduto. Sembra che la lite fra i due, che fanno parte della comunità di senza dimora che gravita intorno a Porta Venezia e Piazza Oberdan, sia scaturita per motivi sentimentali.

Gli agenti che stanno indagando hanno rinvenuto l’arma utilizzata per accoltellare la 22enne, si tratta di un coltello dalla lama di circa 10 centimetri.

Da chiarire ancora l’esatta dinamica di quanto avvenuto e a tal proposito si stanno visionando i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona, per costruire il percorso della coppia prima di quella che poteva essere un’aggressione mortale, come spesso avviene in questi casi.