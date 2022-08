“Mi ha tradita”, Anna Falchi: dopo anni spunta l’amante di Fiorello | La conosciamo tutti

La famosissima attrice Anna Falchi ha finalmente deciso di raccontare tutta la verità, spunta fuori il nome della compagna di avventura del noto conduttore Fiorello. Ecco tutti i dettagli a riguardo: di chi si tratta, come è nato tutto.

Lei è una donna di successo che negli anni si è fatta largo tra i grandi volti del mondo del cinema e del mondo dello spettacolo. Con il passare del tempo infatti il suo nome ha ottenuto una certa fama e ad oggi è una della donne italiane più amate.

Con il passare del tempo la sua vita professionale ha iniziato a prendere il volo, creandosi una carriera, proprio per questo motivo infatti in molti hanno iniziato ad osservare in silenzio cercando di capire perfino tutto ciò che riguardava al sua vita privata ed ovviamente sentimentale.

Negli anni il suo nome è stato il protagonista di innumerevoli chiacchiericci di gossip, i quali l’affiancavano a diversi volti nel mondo del cinema e dello spettacolo. In diverse occasioni i chiacchiericci erano realmente basati su dei flirt della donna, in altre occasioni però si basavano solamente su delle semplici supposizioni.

Sono diversi appunto gli uomini che le hanno letteralmente rubato il cuore. Uno in particolare però le ha fatto vivere un’esperienza del tutto piacevole. Vediamo quindi nel dettaglio di che cosa si tratta effettivamente.

Anna Falchi e la confessione riguardo al tradimento, al fianco di Fiorello c’è proprio lei: ecco tutti i dettagli a riguardo

Come vi abbiamo già anticipato la donna si è avvicinata a diversi uomini nell’arco della sua vita, alcuni di loro le hanno completamente stravolto la vita. Uno di questi ad esempio l’ha perfino portata sull’altare. Per chi non lo sapesse infatti lei e Stefano Ricucci convolarono a nozze nel 2005. Il loro matrimonio però purtroppo non durò molto, anzi il tempo che trascorsero insieme fu brevissimo. Lei attualmente è felicemente impegnata con Andrea Ruggeri, ormai dal 2012.

Prima di tutto ciò però la donna si era follemente innamorata di Fiorello, i due trascorsero dei momenti magici insieme. Nelle ultime ore la donna ha però deciso i fare luce sulla loro relazione e soprattutto sul perché del loro allontanamento. Si mormora che l’amante sia nota al mondo dello spettacolo, tuttavia, il nome non è ancora uscito fuori.

“Mi ha tradita. Il mio primo dolore d’amore. Quando è finita, ho dato un mega party in Romagna ed è stata l’ultima volta che ho festeggiato il mio compleanno, a 24 anni… se mi ha fatta soffrire? Sì, abbiamo sofferto”.

Queste sono le sue parole riguardo al tradimento di Fiorello, le quali le ha confessate durante un’intervista rilasciata al settimanale Oggi.