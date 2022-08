Meteo estremo: nubifragi a nord e 45 gradi al sud, ecco le previsioni

Stiamo assistendo davvero a un meteo estremo e pazzo, con temperature altissime nelle zone del sud e nubifragi al centro – nord.

Cosa ci aspetta nelle prossime ore? Ecco le previsioni degli esperti per quanto riguarda il meteo nelle regioni italiane.

Meteo estremo

Dopo un periodo intenso di grande caldo partito già da maggio, il nostro Paese è ora vittima di un meteo estremo che non conosce mezze misure, infatti se al sud continua a persistere il caldo, il nord è interessato da forti nubifragi.

Le temperature torride e decisamente sopra le medie stagionali di questo periodo, hanno lasciato spazio, in alcune regioni, a bombe d’acqua e forti raffiche di vento che hanno causato non pochi disagi, fra cui allagamenti e sradicamenti di alberi, pali della luce e segnaletica stradale.

Parliamo in questo caso delle zone del centro e soprattutto del nord Italia, diversa storia invece nel settore meridionale, dove le temperature non lasciano respiro, arrivando in alcuni momenti della giornata fino a 45 gradi. Continua in queste zone l’allarme siccità e moltissime sono le chiamate al 118 per i malori accusati a causa del forte caldo.

Un forbice impressionante che indica che la situazione meteorologica tende a cambiare ma lo fa con un passo diverso a seconda delle zone, di fatto l’Italia si trova divisa in due fra il maltempo e la sesta ondata di caldo africano.

Lo scenario è abbastanza sconcertante e il picco di entrambe le condizioni meteo avverrà fra il 18 e il 19 agosto, vediamo cosa ci dice l’esperto.

Le previsioni dei prossimi giorni

Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.IlMeteo.it ci parla di una situazione davvero critica in entrambi gli scenari, sia al nord dove la prima perturbazione atlantica dopo diverso tempo, sta causando nubifragi e forti disagi, sia al sud dove c’è un flusso molto caldo proveniente dalla Tunisia, richiamato proprio da questa perturbazione.

Nella giornata di oggi, i temporali si sposteranno dal nord, dove sono attesi nel pomeriggio, fino alle zone centrali, specialmente Toscana, Umbria e in alcuni settori di Marche e Lazio.

Siamo quasi alla fine di questa torrida estate del 2022 e Tedici conferma che questo duplice quadro è la normalità dal momento che siamo a ridosso dei primi mesi autunnali, tuttavia di solito questa situazione arriva verso ottobre e quindi siamo in anticipo.

Al nord, le precipitazioni saranno associate a un calo delle temperature, a raffiche di vento e grandinate. Il maltempo arriverà gradualmente anche al Centro e di riflesso pian piano anche al Sud ma senza fenomeni temporaleschi significativi.

Nel dettaglio, mercoledì 17 sono attesi peggioramenti al Nord ma non ci saranno significativi cambiamenti nel resto delle regioni.

Giovedì 18 arriverà un violento temporale al Nord e le condizioni peggioreranno al Centro, mentre al Sud persisterà il grande caldo.

Un leggero cambiamento invece è previsto per il 19, in cui il maltempo persisterà al Nord, estendendosi anche al Centro. Al Sud il caldo finalmente si attenuerà e quindi tendenzialmente, ci aspetta un weekend soleggiato ma con temperature gradevoli.