“Mammina ci vediamo in paradiso”, Letizia di Spagna: memorabile tragedia a palazzo reale

Letizia di Spagna, la terribile tragedia devasta la Royal Family iberica: “Mammina ci vediamo in paradiso”. I sudditi sono sconvolti. Che terribile dramma.

Che batosta per la casa reale spagnola. I membri della famosa monarchia costretti a fare i conti con la devastante e memorabile tragedia. Il loro cuore è distrutto in mille pezzi.

Letizia di Spagna, la tragedia sconvolge la Royal Family

Considerata una delle sovrane più belle d’Europa e del mondo, Letizia Ortiz è la moglie di Filippo VI di Borbone e Reina della penisola iberica. Lei che non ha nobili origini né sangue blu, era una ex giornalista e volto noto del piccolo schermo spagnolo prima di diventare la sovrana di Spagna.

Dal 2004 è consorte dell’ex principe delle Asturie ed attuale reggente della nazione spagnola. La coppia, che sembra legata da un amore indistruttibile, ha due figlie, Leonor, futura regina di Spagna e l’infanta Sofia.

Sebbene la vita di Letizia sembri essere perfetta, in realtà la Reina sta attraversando un momento buio. Arriva la devastante tragedia che sconvolge la Royal Family e distrugge il cuore della Ortiz. Che terribile dramma ha colpito la monarca. I sudditi si stringono al suo dolore.

Sudditi spagnoli devastati dalla terribile perdita

Letizia Ortiz ha il cuore devastato. La principessa che sembra sempre felice, in realtà si porta dentro un dolore incredibile, quello della morte della sua adorata sorella, Erika. La donna è morta nel 2007 a soli 31 anni. Si è suicidata e il suo corpo è stato ritrovato dal suo compagno nell’appartamento che insieme condividevano.

Ad attirare l’attenzione è però oggi la figlia di Erika, Carla, che da questa tragedia è rimasta scioccata. Sono passati già 15 anni da quando la sorella della Reina ha lasciato la vita terrena e, da quando ha avuto possibilità di utilizzare i social, sua figlia Carla ha sempre dedicato, in ricorrenza di questo triste giorno, un dolce pensiero per la sua adorata mamma.

Ecco le parole commoventi che Carla ha fatto arrivare, attraverso il web, alla genitrice scomparsa:

“I miei occhi piangono, il mio cuore non ti dimentica. Mammina mi manchi, ci vediamo in paradiso. Sei andata in cielo ma abbi cura di me”.

Carla è l’unica figlia di Erika Ortiz. La giovane che oggi ha 21 anni, è cresciuta ed è una signorina, molto somigliante alla zia Letizia. Tra Carla e la Reina c’è sempre stato un ottimo rapporto tanto è vero che la moglie di Filippo VI di Borbone, quando accadde la terribile tragedia, fece di tutto per adottare la nipotina e portarla a palazzo Reale ma, per ragioni che ancora tutt’oggi restano sconosciute, le pratiche di affidamento non andarono a buon fine.

Purtroppo, la scomparsa di Erika ha lasciato un vuoto incredibile nel cuore di tutti, soprattutto di Letizia e Carla. Anche la Reina non è riuscita a superare questo terribile dolore che si porta dentro ancora oggi.

La vita però va avanti e anche se un lutto di questa portata non si può dimenticare, ci si impara a convivere. Quando Erika Ortiz è stata ritrovata nel sua appartamento senza vita, Carla aveva soltanto 6 anni.

La giovane è cresciuta con il padre, Antonio Vigo, e con la compagna di lui, Laura. Carla si è laureata all’università Rey Juan Carlos ed è insegnante di Belle Arti. Amante del cinema e del teatro, ha lavorato come attrice e attualmente fa parte della compagnia di Rafael Amargo, attore teatrale.