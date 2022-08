Madre Eroina: il nuovo incentivo di Putin per aumentare le nascite

Grazie a un’iniziativa chiamata Madre Eroina, Putin incentiva le nascite con un premio di un milione di rubli alle madri che hanno un minimo di 10 figli.

L’iniziativa ricalca quella decisa dall’Unione Sovietica, in vigore fino al 1991, per sostenere le nascite.

Madre Eroina

Raccoglie pareri contrastanti la nuova proposta di Putin, il quale ha deciso di dare un premio in rubli del valore di 16mila euro alle madri con almeno 10 figli.

La misura per aumentare il tasso demografico russo è in realtà un richiamo di quella introdotta dall’Unione Sovietica e rimasta in vigore fino al 1991.

In tutto il mondo esistono politiche di sostegno alle nascite, ma non sempre hanno successo. Contro il declino demografico russo, Putin ha optato per questa soluzione non del tutto nuovo, dal momento che si basa su una analoga adottata in passato.

L’iniziativa si chiama Madre Eroina e si tratta di un titolo onorifico concesso alle donne con 10 o più figli, che comporta un premio in denaro che viene corrisposto in rubli e ha un valore di circa 16mila euro.

Si tratta di una tantum che Putin ha introdotto senza fare il riferimento storico che invece altri hanno subito segnalato. Il titolo infatti esisteva già ai tempi di Stalin, che nel 1944, dopo la guerra che aveva portato milioni di morti, lo introdusse per incentivare le nascite.

Manifesti dell’epoca infatti mostrano madri felici con una squadra di figli a seguito, in cui i maschietti erano raffigurati in uniforme militare.

L’iniziativa in vigore fino al 1991 premiò circa 400mila donne e ebbe grande successo, tanto che anche Mussolini puntò alle nascite come punto di forza, militare e non solo, della nazione e dell’impero.

Leggendo il testo del provvedimento, si evince come il titolo di Madre Eroina spetti alle donne della Federazione Russa che abbiano partorito e cresciuto 10 o più bambini cittadini anch’essi della Federazione Russa.

Il contributo, pari a un milione di rubli, viene assegnato dopo il primo compleanno del decimo figlio e tutti gli altri devono essere in vita. Oltre ai soldi, le madri ricevono una medaglia.

Un provvedimento simile già esiste dal 2008 e riguarda l’assegnazione di 700mila rubli alle famiglie con 7 o più figli.

Il tema della demografia

Il tema delle nascite è importante da sempre per tutti i capi di Stato e sono mogli gli incentivi anche se non sempre hanno successo.

Questo argomento è affrontato molto frequentemente dalla politica e ad oggi, i Paesi con più nascite sono paradossalmente quelli più poveri, in particolare in Africa e alcuni Paesi asiatici.

La Cina vive una situazione opposta a quella della Russia, infatti ha avuto per anni la politica del figlio unico a causa del sovraffollamento. Tuttavia, ora l’ha abbandonata per cercare di ripopolare le città, infatti dal 2021 si possono fare fino a 3 figli ma le nascite non sembrano essersi rialzate di molto.

In Russia il tasso di natalità è in calo da circa 30 anni e questo è uno dei motivi che ha spinto Putin al provvedimento della Madre Eroina.

Il Paese europeo dove si fanno più figli è la Francia mentre per quanto riguarda l’Italia, il tasso di crescita rasenta lo zero e per sostenere le nascite esiste l’assegno unico e universale per i figli a carico con contributi che partono dal settimo mese di gravidanza e possono arrivare fino al 21esimo anno di età.