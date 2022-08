Macchie di candeggina sui vestiti, non azzardarti a buttarli: risolvi tutto in cucina

Quante volte vi è capitato di rovinare la vostra maglietta preferita per colpa di qualche goccia di candeggina? Sicuramente tante volte, le macchie sono senza dubbio orribili da vedere e super difficili da eliminare. Come fare? Abbiamo la soluzione adatta a voi.

Quante volte per sbaglio ci è sfuggita la mano e abbiamo versato la candeggina proprio dove non volevamo, magari su qualche indumento nuovo. Le macchie di candeggina sono le più difficile da togliere, un compito davvero arduo, ma c’è una soluzione a tutto. Anche se è una sostanza pericolosa se maneggiata in maniera scorretta, dato che è ipoclorito di sodio ovvero il sale del sodio ricavato dall’acido ipocloroso, non abbiate paura perché si può eliminare anche questo tipo di macchia.

Non ci crederete mai, ma basta davvero poco. Dovrete andare in cucina e prendere il giusto occorrente per riparare al danno. Serviranno dei comuni e semplici ingredienti, li avrete sicuramente nella dispenda: scopriamo di più.

Macchie di candeggina: come riparare ai danni

La candeggina, solitamente la utilizziamo come disinfettante, utile contro la muffa o anche per pulire frutta e verdura. Anche nella maggior parte delle superfici di casa viene usata per eliminare ogni tipo di batteri. Inoltre è ottima per smacchiare i tessuti da macchie resistenti.

Ma bisogna saperla utilizzare altrimenti si rischia di fare ulteriori danni, infatti, può capitare di svolgere le faccende domestiche e sporcare degli indumenti con la candeggina. E’ tremendo quando accade, ma niente paura perché tutto si risolve, infatti, non devi assolutamente gettarlo via.

L’importante è non avere nessun contatto con questa sostanza sulla pelle, dato che è molto pericoloso e dannoso. Non farti prendere dalla disperazione perché ora ti spiegheremo alcuni trucchi per rimuovere le macchie di candeggina dai tessuti: scopriamo di più.

Il rimedio infallibile per rimuovere le macchie di candeggina dai tessuti

Esistono due rimedi per rimuovere le macchie di candeggina dai tessuti. Il primo è mescolare 250 ml di aceto bianco e 250 ml di alcool. Poi utilizzare un panno pulito con il composto e applicarlo sulla macchia di candeggina con dei piccoli tocchi, senza mai strofinarlo. Ora non vi rimarrà che lavare il capo con acqua fredda e il gioco è fatto.

Invece, il secondo rimedio si tratta di unire un cucchiaio di tiosolfato di sodio e 250 ml di acqua. Mescolare bene e anche qua, mettere la soluzione direttamente sulla macchia di candeggina, senza strofinare. Infine lava il capo con acqua fredda. Ovviamente, se in entrambi i casi è necessario, rifare ogni procedimento e solo così potrete togliere le temutissime macchie di candeggina sui vestiti.