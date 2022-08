Londra, incendio a London Bridge: edifici evacuati e treni interrotti

Un grande rogo si è sviluppato a Southwark, storico quartiere di Londra nei pressi di London Bridge, ma è stato domato con successo dai Vigili del Fuoco.

A darne la notizia sono stati i media del Regno Unito, che hanno riportato di disagi a edifici e linee ferroviarie.

La situazione a Londra

Si contano i danni dello spaventoso incendio divampato nelle ultime ore nello storico quartiere londinese di Southwark, che affaccia sul Tamigi e si trova vicino a London Bridge, ma cosa sta succedendo in Inghilterra?

I media locali hanno riportato la notizia e hanno riferito di diversi danni strutturali agli edifici e soprattutto forti disagi alle linee ferroviarie, infatti i treni in partenza da London Bridge e quelli in arrivo sono stati interrotti.

Gli edifici che hanno riportato i danni peggiori sono stati evacuati e i Vigili del Fuoco sono riusciti a domare l’incendio gigantesco che ha richiesto l’intervento di 10 autopompe e circa 70 pompieri.

Secondo le prime informazioni, le fiamme sarebbero partite dagli archi ferroviari di Union Street a Soutwark.

Wayne Johnson, comandante della stazione che era presente sul luogo, ha dichiarato che l’incendio ha provocato fumo molto denso in poco tempo e a coloro che si trovavano in zona per lavoro e gli abitanti, è stato consigliato di ripararsi e chiudere le finestre.

Alcuni convogli sono stati colpiti ma l’intervento tempestivo dei pompieri ha consentito di domare presto le fiamme, le quali hanno causato molti danni anche in un parcheggio adiacente, causando l’esplosione di alcune auto elettriche.

Ora la situazione sembra essere tornata alla normalità ma prosegue il lavoro delle autorità per mettere in sicurezza le zone colpite e quello dei pompieri per accertare i danni strutturali degli edifici colpiti.

Le testimonianze

Importantissimo in questi frangenti, il lavoro delle squadre dei Vigili del Fuoco arrivate subito sul luogo dell’incendio ma anche quello dei soccorritori che hanno assistito e medicato coloro che ne avevano bisogno, provvedendo al trasferimento negli ospedali di coloro che erano in gravi condizioni.

Le forze dell’ordine stanno indagando su quanto accaduto e oltre al comandante della stazione sono stati ascoltati anche i testimoni che sono in grado di parlare, molti altri infatti sono scioccati, intossicati e feriti e prima di poter parlare con gli agenti dovranno riprendersi.

Impressionanti le testimonianze raccolte finora da polizia e media, come quella di una studentessa, riportata dalla Bbc. La ragazza si chiama Laura Chopin e vive in un appartamento vicinissimo al luogo del rogo, infatti ha raccontato di aver dovuto indossare una maschera per ripararsi dai fumi che in poco tempo hanno invaso la sua stanza.

La ventenne ha dichiarato che in pochi minuti, l’aria di Union Street è diventata irrespirabile, così come quella nelle aree vicine.

“Diverse esplosioni si sono susseguite, causando nubi di fumo nero altissime”.

Le conseguenze

Oltre a un grande spavento generale e i danni agli edifici circostanti, i quali verranno sottoposti a controlli degli esperti per verificare la stabilità e quindi l’agibilità, non ci sono stati feriti.

In un primo momento, le fiamme e il fumo erano tali da far pensare a un secondo incendio invece questa ipotesi è stata smentita.

Al momento non risultano esserci morti, feriti o dispersi e l’incendio è sotto controllo, tuttavia i Vigili del Fuoco hanno fatto sapere nel sito internet ufficiale, che si attendono ulteriori aggiornamenti.

Gli stessi, insieme alle forze dell’ordine, hanno aperto un’indagine per accertare le case dell’incendio.