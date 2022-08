“Hanno passato la notte insieme”, Michelle Hunziker scoop: inchiodata dall’ex marito | FOTO

Michelle Hunziker, lo scoop travolge la bella bionda. Proprio lei inchiodata dall’ex marito. Cosa ne pensa Giovanni Angiolini? Il gossip si infiamma.

Michelle Hunziker nell’occhio del ciclone. La conduttrice di Striscia la notizia beccata in compagnia dell’ex marito. Lo scatto social non lascia dubbi.

Michelle Hunziker protagonista delle polemiche

Tra le conduttrici più amate del piccolo schermo non possiamo non menzionare Michelle Hunziker. La bella svizzera, sempre sorridente e positiva, è tra i volti noti della televisione italiana più amati di sempre.

Con la sua solarità e con il suo sorriso smagliante, è entrata nelle case degli italiani e ha conquistato il cuore del pubblico che oggi continua a seguirla con affetto. Tra qualche settimana ritornerà in pole position con alcuni importanti progetti professionali che per il momento restano però ancora top secret. Intanto la bionda continua a rilassarsi prima di tornare agli impegni professionali.

Non sono ancora terminate le vacanze per la conduttrice più famosa d’Italia. Michelle Hunziker, la bella svizzera, dopo aver trascorso gran parte dell’estate in Sardegna, ha cambiato località. Ora si trova al lago e proprio in vacanza è stata inchiodata dall’ex marito. Che cosa sta succedendo? Già è giunta al capolinea la storia tra Michelle e il dottore più sexy d’Italia? Il web è sconvolto, lo scatto social non mente.

La svizzera beccata insieme all’ex marito

Michelle Hunziker ha lasciato tutti a bocca aperta. La bella svizzera beccata dall’ex marito. Non stiamo parlando dell’imprenditore di moda Tomaso Trussardi ma di Eros Ramazzotti. Che cosa ci fanno di nuovo i due insieme? C’è forse un ritorno di fiamma di cui nessuno sapeva nulla?

L’affascinante conduttrice Mediaset, dopo aver trascorso le vacanze in Sardegna, si sta concedendo qualche giorno di sano relax, in una amena località tra Brescia e il lago d’Iseo. Come sapranno i ben informati, il suo ex marito, Eros Ramazzotti, papà di sua figlia Aurora, ha una meravigliosa villa proprio in quelle zone.

Più volte il famoso cantante si è mostrato in totale relax nella sua splendida dimora. Ma perché ora che Michelle è impegnata con Giovanni Angiolini ha scelto di trascorrere qualche giorno di vacanza proprio lì?

La Hunziker è in Franciacorta dal 9 agosto e proprio nei giorni scorsi è stata vista insieme a Eros Ramazzotti in palestra, a praticare nuovamente il karate, lo sport che ha unito i due ex coniugi.

Il 14 agosto è stata poi beccata presso l’albergo Alberata, molto conosciuto e che spesso ha ospitato anche altri vipponi come Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Questo resort dista pochissimo dalla casa di Eros Ramazzotti.

Poi, il 15 agosto, a Ferragosto, ha pubblicato degli scatti in un vigneto che, udite udite, sembrano proprio quelli della tenuta in campagna di Eros!

Secondo quanto riportata il portale Gossip e TV, la Hunziker potrebbe essere stata proprio ospite a casa del suo ex marito ed è probabile che lì abbia trascorso anche la notte. Il gossip si infiamma.

I fan, nonostante vedano Michelle felice con Giovanni Angiolini, sperano sempre in un ritorno di fiamma. Michelle ed Eros hanno fatto sognare tutti con il loro sentimento. Sposati dal 1998 al 2009, la loro resterà sicuramente una delle storie d’amore più belle del mondo.

Anche se la loro unione è finita bruscamente, i due oggi hanno trovato un equilibrio e finalmente sono ritornati ad avere rapporti civili, anzi, come sembra, forse tra di loro potrebbe esserci anche qualcosa di più. I fan ci sperano sempre e magari, proprio come per Belen e Stefano, anche loro, un giorno, potrebbero ritornare insieme.