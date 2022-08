“Finalmente sei tornata”, tutti in lacrime per la figlia di Al Bano: la notizia riempie il cuore di gioia

Splendida notizia in casa Carrisi, la famosissima figlia di Al Bano torna finalmente in gioco. La splendida notizia riempie il cuore di gioia a chiunque. Ecco tutti i dettagli a riguardo: cosa accadrà nei prossimi giorni.

In questi ultimi mesi il noto cantante italiano ha attirato incredibilmente l’attenzione del pubblico e di tutti i suoi fan proprio per via di innumerevoli chiacchiericci che lo vedo come protagonista indiscusso. Le voci che attualmente circolano sulla famiglia Carrisi sono diverse ed anzi, iene coinvolta perfino la sua compagna di vita, nonché ex storia, Romina Power. Pare appunto che fra i due a distanza di moltissimi anni si sia nuovamente acceso qualcosa. A far trapelare la notizia è stata proprio al cantante, la quale ha innalzato un polverone inimmaginabile.

Successivamente però, senza perdere tempo, il noto cantante ha prontamente smentito la notizia affermando che fra i due vi è semplicemente una sana e duratura amicizia. Questo ovviamente ha lasciato qualche dubbio ma dopo poco la notizia si è dissolta nell’aria.

Attualmente però vi è un’altra splendida notizia che ha incuriosito e riempito di gioia tutti i fan della famiglia Carrisi. Vediamo quindi nel dettaglio di che cosa si tratta e soprattutto chi è il vero protagonista della vicenda.

La figlia di Al Bano torna finalmente a farci sognare, la notizia lascia senza fiato: ecco tutti i dettagli a riguardo

Come vi abbiamo già anticipato in questo ultimo periodo la famiglia ha attirato incredibilmente l’attenzione su di essa e proprio per questo motivo infatti in molti hanno iniziato ad incuriosirsi ancor di più. Questa volta però si parla di be altro dal momento che la principale protagonista della vicenda è proprio al figlia del noto cantante italiano. La quale ha stupito tutti con un annuncio del tutto inaspettato. Ovviamente stiamo parlando della nota Jasmine Carrisi, giovane artista nata proprio dall’unione del cantante con la famosa Loredana Lecciso.

Per chi non lo sapesse il giovane talento si è avvicinato incredibilmente al mondo della musica diverso tempo fa. Successivamente però pare che si sia presa un periodo di pausa dal momento che lei stessa pare che si sia concessa un allontanamento, ovviamente non definitivo. Nelle ultime ore la nota figlia d’arte ha deciso di comunicare un splendida notizia legata proprio a questa sua innata passione. Pare appunto che a breve uscirà un suo pezzo, lei stessa lo ha annunciato proprio sul suo profilo ufficiale di Instagram, scrivendo: “registrando per qualcosa di speciale ..stay tuned”. Attualmente quindi non ci resta che aspettare per capire cosa effettivamente accadrà prossimamente.