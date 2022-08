“È finita”, scandalo a Monaco: Charlotte Casiraghi l’ha mollato | Famiglia distrutta

By

Charlotte Casiraghi travolta dal ciclone mediatico: è finita. Famiglia distrutta, lo scandalo senza precedenti arriva a Monaco. Ecco che cosa è accaduto nel famoso Principato.

La famosa e bellissima figlia di Carolina di Monaco fa parlare di sé. Proprio lei protagonista di uno scandalo senza precedenti, è sulla bocca di tutti. È finita per sempre, la famiglia si è sgretolata.

Charlotte Casiraghi, la reale ribelle

Secondogenita di Stefano Casiraghi e di Carolina di Monaco, Charlotte è sempre al centro dell’attenzione. La nipote prediletta di Charlene Wittstock e di Alberto II, è il bersaglio preferito dei settimanali di gossip e pettegolezzi reali.

Charlotte, che è stata definita a corte come la ribelle reale, ha dato fin da piccolina filo da torcere a mamma Carolina, soprattutto per quanto riguarda la sua vita sentimentale. La bella principessa ha, oggi, nuovamente i riflettori puntati su di sé.

Dopo tempo, viene a galla tutta la verità: è finita per sempre, il loro amore è giunto al capolinea per queste ragioni. Una famiglia distrutta così. Il Principato è senza parole, i sudditi monegaschi sono rimasti a bocca aperta.

La figlia di Carolina di Monaco fa sparlare il mondo

Charlotte Casiraghi è sempre stata protagonista dei gossip per la sua vita sentimentale. Attualmente è sposata con Dimitri Rassam, un famoso produttore cinematografico, figlio di Carole Bouquet, attrice francese e migliore amica di mamma Carolina. I due, che hanno ufficializzato il loro fidanzamento nel 2018, sono diventati marito e moglie nel 2019. La coppia ha un figlio, il piccolo Balthazar.

Lo sapevate, però, che prima di incontrare Dimitri Rassam, Charlotte Casiraghi è stata fidanzata per lungo tempo con un famoso comico e caricaturista marocchino, conosciuto in tutto il mondo? Stiamo parlando di Gad Elmaleh.

I due si sono fidanzati nel 2011 e hanno ufficializzato il loro amore presentandosi insieme al famoso Ballo della rosa. Nel 2013, sono diventati genitori di Raphael. Purtroppo però le cose tra di loro non hanno funzionato. Tutti credevano che il loro amore sarebbe durato per sempre e che Gad avrebbe fatto parte della Royal Family monegasca ma i loro progetti e quelli della casata reale, sono andati in frantumi.

Finalmente, dopo anni dall’addio, viene fuori tutta la verità: perché è finita tra Gad e Charlotte? Secondo alcune indiscrezioni, i due si sarebbero lasciati perché non si sopportavano più, caratteri troppo diversi per stare bene insieme.

Charlotte, con compiti e doveri istituzionali che si addicono a una reale, aveva e ha impegni troppo opprimenti per Gad, uomo libero, amante della libertà e della vita mondana. L’ex coppia ha tentato di far funzionare la storia ma hanno fallito nell’intento.

Ha raccontato a Public, una fonte vicina ai due ex, che il caricaturista marocchino, dopo l’ennesima discussione con la figlia di Carolina di Monaco, lasciò l’abitazione familiare nel cuore della notte senza fare più ritorno. Da quel momento, i due hanno vissuto alti e bassi.

C’è stato inizialmente un lungo periodo di silenzio tra i due ex che si sono parlati solo tramite avvocati per stabilire gli accordi di mantenimento e custodia del piccolo Raphael. Poi, un periodo di pace. Ma oggi c’è nuovamente tensione tra di loro.

Gad avrebbe richiesto una ricontrattazione dei termini di custodia del figlio che trascorrere buona parte del tempo con mamma Charlotte. Il comico ha dichiarato, fa sapere un suo amico, che vorrebbe trascorrere più tempo con il figlio senza i vincoli che la figlia di Carolina di Monaco gli impone.

Dunque è guerra tra i due ex che, ancora oggi, non riescono a trovare un accordo tra di loro e per il bene del piccolo Raphael, l’unico che fa le spese di questa drammatica situazione.