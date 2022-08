“Ci guarda da lassù”, l’insuperabile lutto per i 3 tenori de Il Volo: piangono tutti con loro

Tristissima notizia per il trio Il Volo, gli amici e compagni di lavoro si uniscono al dolore per la perdita del caro membro di uno loro. I dettagli inaspettati e la verità disarmante.

Il mitico trio musicale italiano composto da due tenori ed un baritono, nato per caso nel duemila e nove, ognuno di loro si presentò infatti da solista nella seconda edizione del talent show canoro per bambini: Ti lascio una canzone. Tutti e tre si presentarono come già detto da solisti ai provini. Fu poi un’idea di Roberto Cenci, regista del talent show a volerli mettere insieme facendone così un trio. Prima di allora i tre ragazzi non si conoscevano neanche, inizialmente si chiameranno The Tryo e da subito si guadagnarono l’appellativo di tenorini grazie alla loro incredibile bravura canora.

Sul palco dell’Ariston i tre ragazzi, intonarono, incantando tutti con i più iconici brani di sempre. Da subito si capì che fil trio avrebbe avuto un roseo futuro proprio come cantanti. Trascorso poco tempo dalla loro apparizione del programma televisivo catturano l’attenzione di due tra i più famosi produttori discografici, Michele Turpedine e Tony Renis.

Da qui inizia la loro bellissima carriera. Fu poi in futuro, ormai già affermati, di cambiare il loro nome con Il Volo. Nome che accosta in modo metaforico il loro esordio nel mondo della musica al tentativo dei piccoli uccellini che si ritrovano a dispiegare le ali per la prima volta. Il Volo oggi è il trio più amato ed acclamato in tutto il mondo.

Trio canto Il Volo, la triste perdita di uno dei cantanti del famoso gruppo: ecco tutti i dettagli a rigando

Come vi abbiamo già anticipato i tre continuano a condividere innumerevoli emozioni insieme fin dal loro esordio. Fra loro non vi è un semplice rapporto di lavoro ma vi è appunto ormai un legame indissolubile che li lega l’uno all’altro. Proprio per questo motivo infatti affrontano ogni situazione insieme, anche quelle più dolorose. È il 22 giugno 2022 a Roma, va in diretta il decimo incontro mondiale delle famiglie. Amadeus e Giovanna Civitillo sono i conduttori di questa edizione.

Gli ospiti del famoso evento sono ovviamente loro, i quali appunto hanno deciso di presentarsi in compagni delle proprie famiglie. Proprio in questa occasione uno dei membri del loro gruppo, ovvero Ignazio Boschetto, il quale spiazza completamente il pubblico con una confessione commovente. Quest’ultimo appunto ha presentato tutti i membri della sua grande famiglia ed ha poi aggiunto: “I miei familiari sono qui, tranne mio padre che ci guarda da lassù”. Queste sue parole, piene di dolore, hanno commosso chiunque.