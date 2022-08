“Auguri e figli maschi”, tutti felici per la principessina di Emanuele Filiberto di Savoia

Emanuele Filiberto di Savoia al settimo cielo: tanti auguri alla piccola principessa! Tutti sono felici per lei. Ecco il lieto evento che ha lasciato il mondo e l’Italia sgomenti.

La principessa di Savoia rallegra la famiglia più chiacchierata d’Italia. Emanuele Filiberto ha il cuore che scoppia di gioia. Piovono messaggi di congratulazioni per l’angelo di casa.

Emanuele Filiberto al settimo cielo

Emanuele Filiberto di Savoia è un personaggio di spicco del mondo dello spettacolo italiano. Lui, che bazzica in televisione da tanti anni, sta ottenendo il meritato successo grazie a un angelo, in particolare, Maria De Filippi, che lo ha dato positivamente in pasto alla gloria. Sono già diversi anni che la moglie di Maurizio Costanzo ha e continua a volere, al suo fianco, il principe come giudice d’onore ad Amici, la trasmissione di punta Mediaset.

Apprezzato per la sua bravura, ironia e dolcezza, Emanuele Filiberto di Savoia è davvero benvoluto dal pubblico. Lui, che fuori e dentro la televisione si mostra sempre sorridente, oggi ha una ragione in più per essere felice.

Arriva il lieto evento che lascia tutti a bocca aperta e che riguarda l’angelo di casa Savoia. Piovono messaggi di auguri e di congratulazioni per la principessina. Il cuore di Emanuele Filiberto non può contenere la gioia.

Grande felicità per la principessa di Savoia

Emanuele Filiberto di Savoia e sua moglie Clotilde Courau sono al settimo cielo. Arriva una lieta notizia per la principessina Luisa di Savoia. Martedì 16 agosto, la giovane ha celebrato il suo sedicesimo compleanno, un traguardo importante per la secondogenita del principe che è diventata ormai una signorina.

La famiglia ha organizzato una festa super glamour per la loro bambina, ormai donna, che è già, per essere così giovane, una vera e propria star dei social. Non potevano mancare, in questo giorno speciale, gli auguri del papà che sul suo profilo Instagram ha postato una story dove lo si vede insieme alla sua bambina.

Nello scatto in questione, seppur leggermene sfocato, padre e figlia sembrano essere complici e affiatati. Che grande somiglianza c’è tra i due, davvero incredibile. Non può essere gelosa però mamma Clotilde che alla figlia ha donato invece la sua dolcezza e il suo fascino.

Auguri e critiche per Luisa di Savoia

Tra Filiberto e Luisa c’è però un rapporto speciale. Le dolci parole che il padre ha dedicato alla figlia, pubblicando uno scatto in primo piano di Luisa, hanno fatto emozionare il web:

“Osa vivere la vita che sogni. Vai avanti e realizza i tuoi sogni. Buon compleanno amore mio, sono orgoglioso di essere tuo padre”.

Rispetto alla sorella Vittoria, Luisa è molto più riservata. La giovane ha un profilo Instagram che conta all’incirca 4900 seguitori e nel quale ha pubblicato solo due fotografie. Vittoria invece è una vera e propria regina dei social. Lei che sta percorrendo con grande successo la carriera da modella, viene considerata la It girl del Royal world.

Ritornando a Luisa, per il suo sedicesimo compleanno, mamma e papà hanno organizzato per lei un party super fashion in spiaggia. Tra balli, risate e divertimento testimoniati anche da diverse Instagram stories di papà Emanuele Filiberto, la festa è andata alla grande. Tantissimi sono i messaggi di auguri e di congratulazioni che la principessina ha ricevuto.

Qualcuno però ha anche ironizzato per il clamore mediatico che questo party ha avuto, con un commento pungente: “Auguri e figli maschi” con tanto di emoji divertita, quasi a voler sottolineare che la famiglia Savoia ha esagerato con la pubblicità di un semplice, se tale lo si può definire, party per i 16 anni.