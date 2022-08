Ambra Angiolini un lontano ricordo, Allegri beccato mano nella mano con lei: FOTO

La famosissima attrice Ambra Angiolini fa orami parte del passato, il suo storico ex Massimiliano Allegri viene letteralmente pizzicato mano nella mano con un’altra donna. Ecco tutti i dettagli a riguardo: di chi si tratta effettivamente e soprattutto cosa c’è realmente tra i due.

Negli ultimi mesi la famosissima attrice si è ritrovata in una situazione particolarmente singolare dal morendo che la sua relazione con il noto allenatore Massimiliano ha riscontrato diversi problemi. I due infatti condividevano le loro giornate ormai da diverso tempo e la loro relazione sembrava procedere a gonfie vele senza riscontrare alcun tipo di problematica, fino a quando ovviamente non sono apparsi o primi dettagli che hanno fatto dubitare la donna. Per chi non lo sapesse, entrambi per diverso tempo sono stati i protagonisti indiscussi di un putiferio mediatico proprio per via degli innumerevoli chiacchiericci che li riguardavano.

Si parlava appunto di presunto tradimento, un errore seguito da una sfilza di innumerevoli bugie. Per questo motivo infatti entrambi hanno deciso appunto di allontanarsi definitivamente perdendo strade completamente diverse. La donna ammesso in varie occasioni di aver sofferto molto a causa del loro allontanamento ma nonostante ciò entrambi non hanno mai deciso di cambiare idea riguardo alla loro separazione.

Il loro rapporto appunto sembra ormai far parte solo ed esclusivamente del passato dal momento che il noto allenatore attualmente sembra essere molto vicino ad una donna che non è affatto l’attrice. Vediamo quindi nel dettaglio di che cosa si tratta effettivamente e sopratutto chi la nuova compagna.

Ambra Angiolini messa definitivamente da parte, Massimiliano Allegri fra le braccia di un’altra donna: ecco tutti i dettagli a riguardo

Come vi abbiamo già anticipato i due si sono allontanati ormai molti mesi fa, fino ad oggi però nessuno dei diretti interessati si è mostrato allegramente al pubblico mano nella mano con il rispettivo compagno. Pare però che la loro storia per il noto allenatore si ormai acqua passata e che proprio per che attualmente nella sua vita un’altra donna sia nei suoi più intimi pensieri.

Ebbene sì, come già riportato da diverse testate il noto allenatore attualmente appare felicemente impegnato con una donna particolarmente affascinante. Stiamo ovviamente parlando di Nina Lange Barresi, con la quale si è mostrato insieme in atteggiamenti intimi lungo le vie di Lugano. I due sembrano già molto affiatati, hanno infatti percorso la strada mano nella mano senza preoccuparsi dei paparazzi. A far trapelare la notizia è stato proprio Chi, ovvero il giornale del famoso conduttore Alfonso Signorini.