“4 chili in più di pura felicità”, Belen mostra a tutti il pancino: lo scatto commuove Stefano | FOTO

Belen Rodriguez protagonista dell’estate

Belen Rodriguez torna ad essere al centro dell’attenzione. Dopo un periodo turbolento, la conduttrice argentina ha ritrovato la felicità e il merito è tutto dell’amore. Da qualche tempo è di nuovo insieme al suo ex marito Stefano De Martino e con lui ha ricostruito, a poco a poco, la meravigliosa famiglia che per un lungo periodo di tempo si era sgretolata.

L’amore lo sappiamo, fa giri immensi e poi ritorna e proprio ciò è accaduto alla amatissima coppia della televisione italiana. Stefano e Belen sono felici più che mai. I due hanno trascorso e continuano a trascorrere le vacanze insieme e con loro ci sono anche Santiago e la piccola Luna Marì, la figlia che Belen ha avuto dal suo ex compagno Antonino Spinalbese.

Intanto, proprio nelle scorse ore, la bella argentina sui social ha lasciato tutti a bocca aperta: Belen si mostra con il suo pancino: 4 kg di pura felicità. Ecco lo scatto che commuove Stefano e il web.

La conduttrice argentina mostra il pancino sui social

Belen Rodriguez è bella più che mai. La argentina non si contiene e sui social lo grida ai quattro venti. L’amatissima conduttrice Mediaset mostra a tutti il suo pancino! Non si tratta di una pancia da gravidanza ma da gioia e spensieratezza.

Nelle scorse ore, la compagna di Stefano De Martino ha pubblicato alcune Instagram stories dove la si vede mentre si fotografa allo specchio in bikini. In questo scatto nel quale appare ugualmente meravigliosa, bella come una dea, troviamo questa didascalia:

“Nel frattempo ho preso 4 kg!!! Pure di felicità!”.

Che bello vedere donne famose non preoccuparsi per il proprio aspetto fisico e da questo punto di vista, Belen è sicuramente un esempio positivo. Lei, che con il suo corpo ci lavora in qualità di modella e influencer, non si sta minimamente preoccupando dei pochi chili presi mangiando.

La gioia e la felicità di stare in famiglia la fanno sentire bene. Ora la conduttrice si sta concedendo ancora qualche momento di vacanza prima di ritornare in città per affrontare il duro anno professionale che l’aspetta.

Tra qualche settimana ricominceranno le registrazioni della trasmissione Mediaset “Tu sì que vales” e poiché sarà impegnata per un lungo periodo, ora si sta godendo suo marito e i suoi due figli, Santiago e Luna Marì.

Intanto la Rodriguez non ha nascosto il suo desiderio di allargare la famiglia. In un’intervista rilasciata qualche tempo fa a Verissimo da Silvia Toffanin, ha dichiarato che sarebbe pronta a diventare mamma un’altra volta. E che cosa importa dei chili presi quando si sta bene e si è felici?

Belen è sicuramente un esempio positivo da seguire. Stefano ha restituito alla Rodriguez la gioia e la serenità che le mancava da parecchio tempo e lui stesso si commuove vedendo la sua meravigliosa famiglia di nuovo unita e felice.