“Senza di te nulla ha più senso”, valanga di lacrime per Tina Cipollari: la notizia distrugge i fan

Una notizia riguardante Tina Cipollari ha distrutto tutti i suoi fan. Ecco cosa è accaduto all’opinionista di Uomini e Donne.

Nel mondo dello spettacolo sono tanti i personaggi che sono molto amati del pubblico anche se appaiono in una sola trasmissione televisiva ma il loro ruolo è così fondamentale da rendere lo stesso programma unico.

Una di queste è Tina Cipollari che da ormai tanti anni siede come opinionista nel programma televisivo Uomini e Donne commentando e dando il suo parere sulle vicende che accadono all’interno del programma.

Tina Cipollari: la triste notizia che manda in lacrime i fan

Amata, odiata e a volte anche sopra le righe, Tina è diventata una vera e propria icona della trasmissione a tal punto che non si può pensare al programma senza la sua presenza e a quella del suo collega Gianni Sperti.

Insieme, i due hanno spesso dato siparietti irriverenti e hanno scoperto alcuni bluff da parte di alcuni protagonisti del programma che erano li solamente per la celebrità e non per lo scopo della trasmissione.

Inoltre, Tina fa parte della storia del programma, in quanto è stata ha fatto parte delle prime corteggiatrici che hanno preso parte quando un uomo di mezza età, Roberto Maltoni mise a disposizione un costoso anello da donare a colei che sarebbe diventata la sua donna.

Tra queste comparve Tina, che emulando Marylin Monroe, si mostrò con un savoir faire molto naif e sofisticato considerato snob a tal punto che venne appellata come Tina La Vamp.

L’uomo però non la scelse e subito dopo divenne la prima tronista della trasmissione e grazie a questo ruolo conobbe il suo ex marito, l’hair stylist Kikò Nalli da cui ha avuto tre figli.

Tina, nel corso della sua carriera ha avuto modo di partecipare ad altri programmi televisivi diventando concorrente del reality Il Ristorante, classificandosi al secondo posto per poi dopo qualche anno partecipare a Pechino Express.

Ma la sua carriera gira attorno al programma Uomini e Donne, dove è artefice degli scherzi nei confronti di Gemma Galgani e di accese discussioni con altre dame e cavalieri del programmi.

I telespettatori, però, in questi giorni si sono trovati davanti ad una notizia che speravano di non leggere mai e alcuni si sono dichiarati anche talmente tristi al punto di piangere dopo aver saputo quello che è successo.

Nella nuova edizione di Uomini e Donne, si vocifera che Ida Platano e Pinuccia, dame del trono over, ricopriranno un ruolo simile a quello di Tina e di Gianni Sperti, ma i fan non sapevano quello che sarebbe successo alla loro opinionista preferita.

Le indiscrezioni

Sembra infatti, che Tina, dopo tanti anni lascerà il programma e che al suo posto è già stato deciso il ritorno di Karina Cascella che ha preso parte nella trasmissione nello stesso ruolo fino a qualche anno fa.

Su Twitter alcuni utenti sono impazziti dopo aver letto l’indiscrezione affermando che senza di lei il programma non ha senso e che sarebbe nullo dato che era l’anima della trasmissione stessa.

Al momento non ci sono conferme o smentite e dovremmo aspettare alcune settimane per capire se le voci sono vere oppure no, inoltre, potremmo dire addio anche a Gianni Sperti secondo un’altra indiscrezione.

ma che è sta storia che ora tina lascia uomini e donne????? io ve lo dico, senza di lei quel programma ha più senso… NULLA ha più senso #UED #TINA — hiitskate (@Gossip14378601) AUGUST 15, 2022

Sembrerebbe, infatti, che l’ex ballerino sarebbe pronto a tornare nel reality game La Talpa, a cui aveva partecipato e vinto durante la seconda edizione della trasmissione nei primi anni 2000.

Non si sa esattamente in che ruolo Gianni potrebbe tornarci ma pare che potrebbe ricoprire il ruolo di inviato e che tra i concorrenti potrebbe esserci Gemma Galgani intenta a lasciare il programma dopo tanti anni.

Se queste indiscrezioni si rivelassero vere, per Uomini e Donne sarebbe una vera e propria rivoluzione e si ritroverebbe senza tre protagonisti che hanno fatto la storia del programma in un colpo solo.