Polpette di verdure, le mangeranno una dietro l’altra: impossibile resistere a tanta bontà

Le polpette di verdure sono un’alternativa leggera e gustosa alle polpette di carne, si possono mangiare sia calde che fredde, ne vorranno una dietro l’altra!

Si sente parlare spesso di dieta vegetariana, e come questa sia migliore per la salute. Quella che segue è un ottima ricetta per i vegetariani meno rigorosi. Per tutti gli altri una pausa dal secondo al secondo a base di carne.

Polpette di verdure

Le polpette sono una di quelle ricette versatili molto semplici da preparare. Sono un po’ come la frittata, quello che ci metti alla fine fa la differenza in termini di gusto per il palato!

Molto amate dalla mamme e dai bambini, si possono preparare e mettere via, pronte per essere tuffate nell’olio o cotte in forno. Ideali per essere un secondo veloce da portare per un picnic o semplicemente come pasto al lavoro.

In primavera ed estate sono buonissime anche fredde, insomma sono un salva cena sano e gustoso. Vediamo insieme di cosa si ha bisogno per preparare questa ricetta e come fare.

Ingredienti

2 patate

20 grammi di parmigiano grattugiato

2 carote

2 uova

bietole o lattuga

2 fette di pane

2 zucchine

200 grammi di scamorza affumicata o provola

1 cucchiaio di farina

pane grattugiato q.b.

olio q.b.

sale q.b.

Preparazione delle polpette di verdure

Dopo aver pulito e lavato le bietole queste vanno lessate, scolate e una volta fredde strizzate per bene, per fare uscire l’acqua in eccesso. Per una ricetta più salutare si possono anche cuocere a vapore.

In una casseruola mettiamo a lessare le patate che andranno poi sbucciate e schiacciate con una forchetta. Anche in questo caso possiamo cuocere le patate al vapore, in questo caso sbucciate prima.

Dopo aver mondato e lavato le restanti verdure, le tagliamo a piccoli pezzi e le mettiamo a cuocere in una padella antiaderente con un po’ di olio. Per prima andranno le carote, una volta che queste saranno più morbide siamo pronti ad unire le zucchine ed infine le bietole.

Prime di unirle alle verdure in padella le bietole dovranno essere tagliate in pezzi per facilitare la preparazione delle polpette di verdure. Ora in una ciotola a parte mettiamo in ammollo delle fette di pane nell’acqua. Volendo al posto dell’acqua possiamo utilizzare anche del latte.

Lavorazione delle Polpette di verdure

Prendiamo una capiente ciotola ed uniamo insieme le verdure: il parmigiano grattugiato, le uova, la scamorza che avremo preparato in piccoli pezzi e le fette di pane ammollato, ma una volta che questo sarà ben strizzato del suo liquido.

Infine condiamo con una presa di sale e di pepe macinato fresco a piacere.

Utilizzando le mani, lavoriamo gli ingredienti per farne un impasto ben amalgamato e per ultimo uniamo 1 cucchiaio di farina e 2 cucchiai di pangrattato. In tal modo l’impasto verrà più compatto e consolidato.

Lavoriamo l’impasto con le mani per farne delle polpette delle dimensioni desiderate. Come ultimo passaggio le passiamo nel pane grattugiano e una volta terminato le mettiamo nel frigorifero per circa 30 minuti, a riposare.

Trascorsi i 30 minuti si prendono le polpette dal frigorifero e con un filo di olio si possono mettere a cuocere in una padella antiaderente.

Le polpette dovranno cuocere per circa 15 minuti coperte con un coperchio, quindi una volta girate, per ulteriori 10 minuti.

Facendo attenzione a non bruciarle, le polpette andranno girate in modo che nella cottura si formi una crosticina che le farà rimanere belle compatte.

Oltre che in questo modo le polpette di verdura si possono cuocere fritte in padella o in alternativa in forno sulla leccarda ricoperta con della carta da forno per 20 minuti a 180°.