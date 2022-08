“Non ero preparata a questa perdita”, Maria De Filippi devastata: addio all’uomo della sua vita

By

Maria De Filippi è rimasta devastata per la perdita dell’uomo che tanto ha amato. Ecco le sue parole.

Maria De Filippi è una donna che grazie alle sue trasmissioni ha avuto modo di diventare la regina della televisione e da molti anni è presente su Canale 5 con programmi da lei condotti e ideati.

La donna ha cominciato ad apparire in televisione nel 1992, quando le fu proposto di condurre il talk show Amici, entrando in sostituzione della conduttrice Lella Costa che era rimasta incinta.

Maria De Filippi e le parole sul lutto subito

Da quel momento Maria ha cominciato ad apparire in televisione ed era vista come una donna molto seria che prendeva seriamente il suo lavoro. Ad Amici seguì Uomini e Donne, ma entrambi i programmi erano completamente diversi da come li conosciamo adesso.

Maria De Filippi non ama tanto parlare della sua vita privata ma quelle poche volte che l’ha fatto si è sempre dimostrata un libro aperto a tal punto da confessare molte cose rimaste segrete della sua vita.

Ma la donna, ha subito una perdita che l’ha devastata. L’uomo più importante della sua vita è venuto a mancare e lei non se ne capacita in quanto non pensava potesse mai accadere così presto.

Maria dal 1995 è sposata con Maurizio Costanzo, i due si sono conosciuti ad una conferenza a Venezia e il loro amore è nato nonostante l’uomo fosse impegnato con Marta Flavi per poi separarsi e chiedere la mano alla De Filippi.

Insieme hanno superato tanti ostacoli, a partire da un attentato da cui ne sono usciti illesi fino alla gioia di diventare genitori, nel 2002, la coppia ha preso in affido Gabriele e nel 2004 lo hanno adottato.

Adesso il ragazzo è un adulto e lavora spesso assieme a sua madre dietro le quinte dei suoi programmi e Maria ha confessato che per lei il regalo più grande che suo figlio potesse farle è quello di decidere di trascorrere le vacanze di Natale con lei, mentre potrebbe benissimo decidere di fare altro di più divertente che rimanere con i suoi genitori.

Da sempre, Maria è una donna che all’interno dei suoi programmi tende a confortare e a dare coraggio ai protagonisti che ne hanno bisogno, come i ragazzi del talent Amici o i pretendenti di Uomini e Donne.

La stessa cosa accade a C’è Posta Per Te, dove Maria tende a mostrarsi molto empatica con coloro che hanno alle spalle una storia molto particolare, diventando così una presentatrice molto vicina al suo pubblico.

Le parole della conduttrice

Ma anche lei ha le sue debolezze ed in un’intervista sul settimanale Oggi ha parlato della morte dei suoi genitori affermando che ancora oggi dopo 30 anni non ha superato la scomparsa di suo padre.

“Avevo 30 anni e non ero preparata a questa perdita” – confessa la conduttrice – “Un dolore mai smaltito. Un lutto mai superato”. Allo stesso modo ha parlato anche della perdita di sua madre.

La donna, ha ammesso di aver preso tutti i vestiti di sua madre e di avergli chiusi in un armadio come per mettere un tappo a quello che è successo senza avere modo di metabolizzare la sua perdita.

Per questo motivo, Maria dichiara di avere paura della morte anche se è qualcosa di inevitabile e non sa se un domani quando suo marito passerà a nuova vita riuscirà a soddisfare il suo desiderio.

Maurizio Costanzo, infatti, ha dichiarato di voler morire mentre Maria gli stringe la mano, ma la conduttrice ha espresso la volontà di volerlo ricordare per i momenti felici vissuti insieme e che tenergli la mano la porterebbe ad avere di lui soltanto un ricordo triste.

Nonostante queste perdite, Maria è riuscita ad andare avanti e oltre condurre i suoi programmi nella nuova stagione televisiva è al lavoro come produttrice del reality show La Talpa.