“Non è mai finita”, clamoroso: la FOTO di Michelle Hunziker conferma il grande ritorno

Michelle Hunziker attira critiche e polemiche

La meravigliosa conduttrice svizzera si sta concedendo ancora qualche giorno di relax prima di tornare in televisione come protagonista di alcuni importanti progetti televisivi che renderanno il suo anno scoppiettante e ricco di impegni.

Da un po’ di tempo, la svizzera più bella e famosa d’Italia fa coppia fissa con Giovanni Angiolini, ex concorrente del Grande Fratello 14 nonché medico ortopedico, tra i professionisti, eccellenze della sanità italiana.

Dopo l’addio a Trussardi che ha sconvolto l’Italia, la Hunziker ha ritrovato il sorriso accanto al suo dottorino che pare, la renda ogni giorno sempre più felice. Eppure i fan non hanno potuto non notare un dettaglio che ha infiammato il web.

Arriva la foto che non lascia più dubbi: tra di loro non è mai finita. Lo scatto conferma il grande ritorno di fiamma. È già al capolinea la storia tra Michelle e Giovanni?

Lo scatto della Hunziker lascia il web di stucco

Sono passati ormai tanti mesi da quando Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si sono detti addio. Il 18 gennaio 2022, con un comunicato Ansa, i due hanno annunciato a tutta Italia la fine del loro amore che durava da dieci anni.

Loro, che sembravano, come Ilary e Totti una coppia indistruttibile e legata da un amore eterno, si sono ritrovati ad attraversare il mare in tempesta. Mentre Trussardi si è gettato a capofitto su famiglia e lavoro, la Hunziker, subito dopo l’annuncio della separazione, si è mostrata in compagnia di Giovanni Angiolini.

Eppure, nonostante con lui sembra fare sul serio e pare che le cose tra di loro vadano a gonfie vele, sui social la conduttrice si è mostrata in uno scatto che ha fatto parlare il web. I fan attenti, non hanno potuto non notare un dettaglio.

In una foto nella quale si vede Michelle bellissima, seppur con uno sguardo serioso e occhi profondi che vorrebbero dire tanto ma che non lasciano trasparire nulla, la famosa conduttrice di Striscia la notizia ha attirato l’attenzione per la sua mano: sul suo dito è presente un anello che è quello, secondo i fan esperti di gossip e pettegolezzi, regalatole tempo fa da Tomaso Trussardi.

Perché Michelle, nonostante oggi sia serena e felice con Angiolini, ha sfoggiato sui social l’anello prezioso, regalo dell’ex marito? Qualcuno ha ipotizzato che tra lei e Trussardi la storia in realtà non sia mai finita. Sono forse in crisi Giovanni Angiolini e Michelle Hunziker? La conduttrice svizzera sta ripensandoci ed è pronta a ritornare sui suoi passi e a riabbracciare l’ex marito?

Per il momento queste restano soltanto osservazioni di fan e curiosi attenti a ogni minimo dettaglio. Michelle e Giovanni in realtà sembrano essere felici e addirittura sarebbero già avvenute le presentazioni familiari: la bionda l’avrebbe fatto conoscere alle sue due figlie, Sole e Celeste.

La coppia, inoltre, si mormora che abbia voglia e intenzione di allargare la famiglia. Qualche settimana fa si è parlato anche di una cicogna in arrivo in casa Hunziker, di Michelle beccata a comprare insieme ad Aurora, la figlia avuta da Eros Ramazzotti, un test di gravidanza in una farmacia.

Per il momento sono soltanto rumors. Tomaso nel frattempo continua sereno la sua vita. Con Michelle è rimasto in ottimi rapporti e in più occasioni i due si sono lasciati paparazzare insieme, segno che, anche se un amore finisce, il bene può continuare a rimanere.