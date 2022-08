“Guardate che pancione”, Carolina di Monaco: la FOTO commuove tutti | Rimasta incinta di lui

Carolina di Monaco non può credere ai suoi occhi: è rimasta incinta di lui. Mamma mia, che pancione! Arriva la foto che commuove il web.

Cicogna in arrivo nel Principato più famoso del mondo. A Monaco suonano le campane di festa: “Guardate che pancione”, lei è rimasta incinta di lui. Che notizia sorprendente.

Carolina di Monaco, cicogna in arrivo a corte

Tra i reali più famosi del Principato monegasco, Carolina di Monaco è sicuramente ai primi posti. Lei, considerata il pilastro della famiglia Grimaldi è il punto di riferimento dei fratelli, Alberto e Stéphanie, ma anche dei nipoti e grande orgoglio per i sudditi monegaschi.

La principessa non ha avuto una vita facile. La reale ha dovuto fare i conti con drammi e lutti che hanno segnato per sempre la sua vita. Prima la morte di mamma Grace Kelly, poi la scomparsa del padre e in seguito del marito Stefano Casiraghi.

Per non parlare poi dei continui conflitti che ha avuto, e secondo alcuni che continua ad avere, con la famosa cognata Charlene con la quale in realtà si dice non sia mai andata particolarmente d’accordo. Tuttavia, proprio a corte arriva una lieta notizia che lascia tutti a bocca aperta: lei è rimasta incinta di lui. Che grande sorpresa.

Lei è incinta: i sudditi senza parole

Carolina di Monaco al settimo cielo, arriva la cicogna a Palazzo reale: lei è rimasta incinta. Stiamo parlando di Tatiana Santo Domingo. La moglie di suo figlio Andrea Casiraghi è in attesa del suo quarto bebè.

Tatiana e Andrea, che è il primogenito di Carolina di Monaco e del suo compianto marito Stefano Casiraghi, ha conosciuto Tatiana Santo Domingo, ereditiera colombiana, ad un evento mondano. Tra di loro è scattato il colpo di fulmine.

Nel 2012 hanno annunciato il loro fidanzamento e nel 2013, a palazzo Grimaldi, hanno celebrato le nozze che sono avvenute con rito civile. Nel 2014 invece, a Gstaad è avvenuta la cerimonia religiosa. La coppia è stata benedetta con l’arrivo di due meravigliosi figli, Alexandre Andrea Stefano Sasha Casiraghi e India Casiraghi. Nel 2018 è nato invece il terzogenito della meravigliosa coppia, Maximilian Ranieri Casiraghi.

Ora, a quanto pare, i due reali sarebbero in attesa del loro quarto baby e il pancione di lei è evidente. Carolina di Monaco ha il cuore che scoppia di gioia, un nuovo erede è pronto ad entrare a far parte della già numerosa famiglia Grimaldi.

La principessa è una donna che ha sempre combattuto per la famiglia, adora trascorrere il tempo con i suoi figli e impazzisce per i suoi nipotini, anche quelli nati dai suoi figliastri. Carolina di Monaco dal 1999 è in coppia con Ernst August di Hannover che ha avuto da una sua precedente relazione altri due figli, Christian e Ernst August junior.

Il principe Christian è sposato con la bella Alessandra e i due hanno due figli, i gemellini Nicolas e Sofia. Invece il secondo è sposato con Ekaterina Igorievna Malysheva, una designer di origine russe. I due hanno tre figli: la principessa Elisabetta Tatiana, il principe Welf August e la principessa Eleonora Dina.

Carolina ha un ottimo rapporto con i suoi figliastri e rispettive compagne e con i suoi nipotini acquisiti. Spesso vola in Spagna e in Germania dove i due fratelli risiedono per trascorrere un po’ di tempo con loro e con i piccolini. La gioia però ora è ancora più grande: Carolina non vede l’ora di diventare per l’ennesima volta nonna, il suo cuore scoppia dalla felicità.