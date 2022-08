“È finita”, Pier Silvio scarica la madre di sua figlia: altro che innamorati | Famiglia sfasciata

By

Pier Silvio Berlusconi ha lasciato la madre di sua figlia mettendo fine così ad una delle famiglie più belle di sempre. Ecco cosa è accaduto.

Pier Silvio Berlusconi è l’amministratore delegato del gruppo Mediaset e azionista di tutta la holding della Fininvest, oltre che presidente e amministratore della RTI e membro del consiglio di amministrazione di tutte le società legate alla Mediaset.

L’uomo è il secondogenito di Silvio Berlusconi e della sua prima moglie Carla Elvira Maria Dell’Oglio ed in seguito ad alcune minacce ricevute riguardo un suo rapimento da parte della mafia, ha vissuto con sua madre per qualche anno in Spagna.

Pier Silvio Berlusconi: la drastica decisione

Assieme a sua sorella Marina Berlusconi è stato indagato per via di riciclaggio di denaro sporco e per una questione riguardante la compravendita di alcuni diritti televisivi. Il caso è stato archiviato dopo che suo padre è stato condannato.

Nel corso della sua vita, l’uomo ha avuto molti amori ma da ben diciotto anni è legato sentimentalmente alla conduttrice Silvia Toffanin da cui ha avuto due figli Lorenzo Mattia e Sofia Valentina.

I due sembrano essere sempre affiatati e vivere una storia d’amore paragonabile a quella delle favole, data anche la location da sogno in cui hanno deciso di trascorrere la loro vita lontana dai riflettori.

La coppia infatti, vive a Portofino, sulla riviera ligure in una maestosa dimora che ricorda i castelli dei classici Disney essendo una rocca sulla scogliera che spicca sul mare lontano dal centro abitato.

La decisione di questa residenza sarebbe stata presa per via del fatto di essere lontano dai paparazzi e di conseguenza per garantire ai loro figli momenti tranquilli senza il tram tram delle città come Roma o Milano, dato anche il cognome che portano.

Per sfuggire ai mass media, la coppia ha deciso quindi di insediarsi in questa costruzione dell’800 che consente loro di raggiungere facilmente il mare usando anche lo yacht di famiglia ben parcheggiato nel porto di Portofino.

La fine della storia d’amore

Ma Pier Silvio, ha deciso di mettere fine alla sua storia d’amore, lasciando sua moglie dopo aver avuto una figlia da lei e decidendo di ricominciare una nuova vita con un’altra donna dopo qualche tempo.

Infatti, l’uomo, prima di incontrare Silvia Toffanin, verso la fine degli anni ’90 ha avuto una relazione con la modella Emanuela Mussida e nel 1990 i due sono finiti all’altare e hanno avuto una figlia Lucrezia Vittoria.

Le situazione della vita hanno portato i due a separarsi, e la causa non è mai stata svelata. Negli anni Lucrezia è diventata una splendida trentenne che a sua volta è convolata a nozze, nella splendida villa di sua zia Marina e ha reso Pier Silvio nonno.

A sua volta, Silvio Berlusconi, è diventato bisnonno nonostante mantenga uno spirito sempre giovanile e scherzoso avendo come compagna attualmente una donna molto più giovane di lui.

Pier Silvio, dopo la fine del matrimonio con Emanuela non si è più risposato, infatti, anche se la storia d’amore con Silvia Toffanin va a gonfie vele i due non hanno ancora fatto il grande passo.

Sembra che nessuno dei due senta l’esigenza di suggellare il loro amore con una fede al dito o con delle pratiche burocratiche e i due hanno tutto il tempo per decidere quando e dove sposarsi qualora in futuro prendessero la decisione per farlo.

Per ora, la loro priorità sono i loro figli e i loro impegni lavorativi dato che nella prossima stagione televisiva entrambi sono molto impegnati per via dei nuovi programmi che nasceranno su Canale 5.

La Toffanin, infatti, tornerà da settembre in onda su Canale 5 con Verissimo e sembra che sia la conduttrice designata a condurre la quarta edizione del reality game La Talpa che tornerà sull’emittente a partire dal 2023.