Charlene e Alberto: “Presto saremo in 5”, lo scoop da Monaco | I gemellini saltano di gioia

Charlene e Alberto di Monaco, la felicità si triplica: “presto saremo in cinque”. Arriva lo scoop dal Principato più famoso del mondo che lascia i sudditi a bocca aperta. Grande gioia a corte.

Il palazzo Grimaldi gioisce, arriva la lieta notizia: cicogna in volo per Charlene e Alberto, i gemellini Jacques e Gabriella sono pazzi di gioia. Torna a splendere il sole nella vita della principessa sudafricana.

Charlene e Alberto, riflettori puntati sui sovrani monegaschi

Da sempre Alberto di Monaco e Charlene Wittstock sono stati protagonisti dei gossip e gli esperti di inciuci reali hanno sempre puntato i riflettori su questa coppia del Royal world di cui non ci si stanca mai di (s)parlare, anche perché la principessa sudafricana, da anni ormai, dà modo ai giornalisti di essere al centro dell’attenzione.

Il 2021 e il 2022 non sono stati anni semplici per la moglie di Alberto che si è ritrovata travolta da un’infinità di problemi. Prima la sua salute l’ha costretta a rimanere lontano dalla famiglia e dai figli. Dopo, un esaurimento psicofisico e una brutta depressione l’hanno obbligata al ricovero in una clinica in Svizzera per curare la sua salute mentale.

Da qualche mese, Charlene però è un’altra persona. Il sole è ritornato nella sua vita e il suo sorriso a splendere sul suo bellissimo volto. Una dolce e lieta notizia arriva per il Principato, la gioia si triplica: “presto saremo in cinque”. I gemellini Jacques e Gabriella hanno il cuore che scoppia di gioia.

Monaco in festa

Charlene e Alberto al settimo cielo, la famiglia si allarga, presto potrebbe arrivare un nuovo bebè a corte. Circolano indiscrezioni secondo cui la bella principessa monegasca sia in dolce attesa. Se la notizia dovesse essere confermata, si tratterebbe del terzo figlio per i due sovrani monegaschi.

Se fino a qualche mese fa si parlava di una crisi tra marito e moglie e di un divorzio lampo che avrebbe dovuto porre fine a uno dei matrimoni reali più chiacchierati degli ultimi anni, le malelingue sono state messe oggi a tacere: Charlene potrebbe presto diventare di nuovo mamma.

La principessa, tra l’altro, non ha mai negato il suo desiderio di avere una famiglia numerosa. Poco prima del suo storico matrimonio con il sovrano di Monaco, undici anni fa, Charlene aveva dichiarato in un’intervista:

“Voglio tanti bambini! Amo i bambini!”.

E il suo sogno si è avverato. A dicembre 2014 sono venuti al mondo i suoi due gioielli più preziosi, Jacques e Gabriella, che sarebbero felicissimi di accogliere nelle loro vite un nuovo fratellino o una nuova sorellina. Charlene e Alberto adesso stanno vivendo un periodo davvero sereno.

I problemi di salute di lei sono ormai alle spalle. Sebbene la convalescenza sia ancora lunga, la Wittstock sta migliorando giorno dopo giorno e oggi ha tutta la serenità necessaria per poter mettere al mondo un altro bambino. Anche la mamma della principessa, Lynette Wittstock, ha confermato a una rivista sudafricana il dolce desiderio della figlia, quello di avere ben 5 pargoletti!

Non sappiamo se effettivamente la principessa sudafricana riuscirà a raggiungere questo numero ma sicuramente un terzo bebè non è da escludere. Intanto che i rumors circolano, la principessa si dedica anima e corpo ai suoi due preziosi gioielli. Jacques e Gabriella le danno grandi soddisfazioni. Proprio lei, a proposito dei suoi figli, ha dichiarato:

“Sono più che felice di avere due bambini sani che mi danno amore e felicità. Sono intelligenti, ben educati e simpatici. Sanno cosa vogliono dalla vita già da ora”.

E Alberto cosa ne pensa? Il principe è al settimo cielo. Anche lui vorrebbe allargare la famiglia e come conferma la sua consorte, quando il sovrano è con i figli, è la persona più felice del mondo.