Chanel Totti cuore d’oro, il gesto per consolare mamma Ilary dal divorzio fa piangere tutti

Chanel Totti avrebbe fatto un gesto molto carino nei confronti di sua madre che ha fatto commuovere tutti quanti. Ecco cosa è accaduto.

Ilary Blasi e Francesco Totti non sono più una coppia da oltre un mese e in queste settimane molti giornali di gossip hanno fatto uscire fuori molte versione del motivo per il quale i due hanno deciso di separarsi.

Al momento però, nessuna di questa sembra essere stata confermata e quindi c’è ancora molto mistero intorno alla vera causa che ha scatenato la decisione da parte della coppia di mettere un fermo al loro matrimonio.

Chanel Totti: il gesto nei confronti di Ilary

Nei mesi antecedenti al divorzio si era parlata di una crisi coniugale tra i due che era stata smentita da entrambi. Francesco Totti aveva realizzato un video in cui ammetteva di essere stanco del tanto vociferarsi della separazione tra lui e Ilary mentre quest’ultima, intervistata a Verissimo, aveva smentito le voci del divorzio.

I due, hanno negato la crisi per non coinvolgere i loro figli, che sono il loro primo pensiero e anche per via dell’imminente impegno di Ilary Blasi con la sedicesima edizione dell’Isola dei famosi, che avrebbe condotto da li a breve.

Infatti, la scelta di annunciare la loro separazione a luglio è stata fatta rispettando gli impegni della conduttrice e per far in modo che la loro vita privata non sarebbe entrata a far parte del programma evitando, quindi, coinvolgimenti e interviste.

Per questo motivo, dopo l’annuncio, sia Totti che Ilary non hanno dato altre dichiarazioni nonostante si siano vociferate molte versioni dei fatti sul loro conto. La conduttrice subito dopo è stata in viaggio con i suoi figli per poi andare a Sabaudia e sulle Dolomiti.

L’ex calciatore, invece, ha passato dei giorni alle Terme dei Papi e dopo si è dato il cambio con Ilary per la gestione dei figli e per le vacanze a Sabaudia, dove di solito trascorrevano insieme le vacanze estive.

In occasione del Ferragosto, Ilary è andata nelle Marche dove ha riabbracciato sua nonna Marcella e ha preferito la compagnia della donna assieme a quella di sua sorella Melody e di sua nipote Jolie per passare il giorno più importante di agosto.

Nonostante la separazione, Ilary e Francesco sono molto d’accordo riguardo l’educazione dei figli e il loro non coinvolgimento nella faccenda e fanno di tutto per tenerli lontano dai mass media.

Il primogenito Cristian, lo abbiamo visto spesso nella stagione calcistica 2021-2022 in compagnia di suo padre sugli spalti dello Stadio Olimpico intento a godersi le partite della loro squadra del cuore.

Ma il ragazzo è un po’ avvezzo riguardo i social diversamente da sua sorella Chanel che invece posta quasi quotidianamente contenuti su Tik Tok ricevendo molto successo e un incremento dei followers giorno dopo giorno.

La decisione della secondogenita della Blasi

La ragazza però. durante questo periodo, ha deciso di non pubblicare molti contenuti rispetto al passato e sembrerebbe che la decisione sia stata presa per un motivo molto particolare.

Come riportato su YesLife, sembrerebbe che Chanel abbia preferito passare del tempo con sua madre, dato il momento che si sta vivendo in famiglia e godersi la vicinanza ad Ilary e ai suoi fratelli piuttosto che pubblicare video su Tik Tok.

Inoltre, secondo altre indiscrezioni, sembra che rispetto Cristian e Isabel che sarebbero a Sabaudia con loro padre, Chanel abbia preferito passare le vacanze con le sue amiche nello stesso periodo.

Un gesto che ha commosso tutti quanti e che confermerebbe l’affetto tra madre e figlia che sembrano siano state da sempre molto complici tra di loro.

Ma i fan di Chanel possono stare tranquilli perché dopo questo periodo, la ragazza tornerà a pubblicare contenuti sul suo profilo di Tik Tok e magari un giorno parlerà di quello che sta accadendo nella sua famiglia.