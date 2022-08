“Cacciata da Palazzo reale”, Kate Middleton: bufera a Windsor | La regina ha sgamato tutto

Kate Middleton protagonista dello scandalo. La bufera si abbatte su Windsor Castle, la regina ha sgamato tutto: proprio lei cacciata da Palazzo reale. Ecco che cosa sta succedendo nel Regno Unito.

Kate Middleton e la sua famiglia di nuovo nell’occhio del ciclone. La moglie del principe William questa volta deve fare i conti con una situazione piuttosto delicata: proprio lei cacciata da Palazzo reale. Scoppia il caos a Windsor.

Kate Middleton, luci puntate sulla duchessa di Cambridge

Kate Middleton è sicuramente tra le reali più amate della Royal Family. Da quando è entrata a far parte del clan elisabettiano, i sudditi non hanno smesso di venerarla. Lei, che non ha nobili origini né sangue blu, ha conquistato non soltanto la casa reale ma anche gli abitanti del Regno Unito e del mondo.

Con la sua grazia, eleganza e dolcezza, è riuscita a farsi, a poco a poco, spazio nel cuore di milioni e milioni di persone. Il suo matrimonio con il rampollo di casa Windsor ha tenuto incollato alla televisione il mondo intero.

Sposati dal 2011, la coppia reale è tra le preferite del royal world. Eppure, non tutto ciò che è oro luccica. Sebbene Kate sia amatissima anche a corte, proprio recentemente è accaduto qualcosa che ha messo in crisi i suoi rapporti con un altro componente della Royal Family: la regina ha sgamato tutto, proprio lei fatta fuori dal Palazzo reale. Che dramma a corte.

Cacciata dalla Royal Family: per lei è finita

Kate Middleton sta attraversando un periodo burrascoso. La duchessa di Cambridge, insieme al marito e ai suoi tre figli, si trasferirà tra poco ad Adelaide Cottage lasciando per sempre Kensington Palace che fino ad oggi è stata la loro abitazione.

I Cambridge hanno deciso di lasciare la loro enorme dimora per stare più vicini alla regina Elisabetta. I problemi di salute della monarca, cominciano a destare preoccupazione non soltanto nella Royal Family ma anche tra i sudditi.

Secondo alcune indiscrezioni, marito e moglie hanno già organizzato il tutto. Gli scatoloni sono stati chiusi e il trasloco sta per avvenire. Dopo le vacanze, agli inizi di settembre, i Cambridge dovrebbero iniziare la loro nuova vita nella meravigliosa casa che poco dista da Windsor Castle che è diventata la dimora principale della longeva sovrana.

La nuova casa che accoglierà Kate, William, George, Charlotte e Louis, è di dimensioni più ridotte rispetto a quella di Kensington Palace. Si tratta di una villetta che è sufficiente per la loro famiglia. Nel cottage che li ospiterà per tanti anni, i duchi hanno a disposizione quattro camere da letto, uno studio e un grande giardino per far giocare i piccoli di casa.

La nuova abitazione non ospiterà nemmeno il personale di servizio. William e Kate inizieranno a vivere come una famiglia normale e dovranno perciò dire addio anche alla loro storica tata. Si tratta di Maria Borrallo che fin da quando è nato il principe George, è stata un supporto e un grande aiuto per la duchessa.

Purtroppo nella new house in cui si trasferiranno, non c’è spazio per il personale di servizio e anche la tata, se dovesse continuare ancora a lavorare per i Cambridge, dovrà optare per una casa vicina ad Adelaide Cottage. Licenziamenti in troco, dunque.

Anche tata che Maria, dopo tanti anno di onorato servizio, pare si ritrovi costretta a lasciare Palazzo reale. Kate ha tentato in ogni modo di portare la sua adorata tata con sé ma la regina, che è colei che decide chi resta e chi no, ha sgamato il piano della duchessa.

Sembra che la regina non sia intenzionata a contrattare. Non sappiamo se Maria continuerà dunque ad essere o meno la nanny dei piccoli Cambridge ma in ogni caso, il suo aiuto è stato fondamentale per Kate che ha trovato nella Borrallo non solo una dipendente ma anche una amica.