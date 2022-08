Bucce di cetriolo sulla ringhiera dei balconi, lo fanno tutti: il motivo è inimmaginabile

C’è sempre un motivo per risparmiare e ancor di più in tempi di pandemia, dove il contesto economico non è molto favorevole. Anche proteggendo i nostri balconi.

Seguire alcun raccomandazioni fa si che le finanze personali non siano compromesse e sia possibile risparmiare.

Cetriolo sul balcone… ma perché?

La realtà è che la pandemia di COVID-19 ha colpito duramente non solo la salute, ma anche l’economia personale di molti di noi. Per questo il dilemma tra spesa e risparmio si fa sempre più presente e dovrebbe essere prioritario ripensare le abitudini di consumo e mettersi in modalità di adeguamento. Certo avere un cuscino di denaro può risolvere molti problemi di fronte agli imprevisti, ma tenere presente che è sempre un buon momento per iniziare l’abitudine al risparmio, soprattutto quando usiamo metodi naturali e del tutto gratuiti per risolvere molti problemi in casa.

Preparare un budget mensile L’informazione è oro e questo vale soprattutto per la finanza personale. Pertanto, come gestire il denaro diventa una domanda che in molti si pongono a fine mese. La risposta è semplice: creare un budget . Un budget può aiutare a creare un piano di risparmio se l’economia è in ordine poiché, in esso, si ottengono entrate e spese personali come spese fisse, variabili e pagamento di dubbi in un certo periodo di tempo.

Confrontare i prezzi e cercare soluzioni alternative

Per prima cosa: il risparmio fa parte di un processo di pianificazione e organizzazione e oggi, attraverso gli strumenti online, è molto facile analizzare cosa offre il mercato in termini di prodotti e servizi con le loro caratteristiche e, naturalmente, i tuoi prezzi.

Prima di acquistare è sempre opportuno confrontare il prezzo di un prodotto rispetto ad un altro con caratteristiche uguali o simili. Perché confrontare? Fondamentalmente perché lo stesso prodotto o servizio può essere commercializzato a prezzi diversi a seconda dell’azienda o del luogo.

Ridurre le spese e usare metodi tradizionali della nonna

È molto comune avere la sensazione che i soldi siano finiti senza sapere perché. Spesso si fanno piccole spese che non sono certo necessarie e che si fanno spesso e quasi inconsciamente. Ad esempio acquistare articoli non necessari tra gli altri. Queste piccole somme di denaro, senza dubbio, possono rappresentare importi importanti nel lungo periodo. Occorre dunque individuare queste piccole spese superflue ed eccessive fatte d’impulso. Per questo motivo, si raccomanda di svolgere l’esercizio di svalutazione di ogni erogazione per un periodo di un mese e quindi di registrare ogni entrata e uscita del conto. In questo modo, sarà determinato per cosa viene speso il denaro e si possono intraprendere azioni per correggere le spese in eccesso, se presenti. Tagliare piccole spese può portare a grandi risparmi. In molti si sono abituati ad impiegare i metodi fai da te di una volta classici, le classiche soluzioni della nonna, antiche ma efficaci, in grado di risolve problemi in casa, per questo mettono le bucce di cetrioli sul balcone. Il concetto del non buttare ma di riciclare è molto antico, ma può rivelarsi utile in molte situazioni, per questo andrebbero riviste molte abitudini, e verificate le opzioni naturali. Queste considerazioni ha portato ad operare una scelta da tanti creduta impensabile: allontanare i calabroni e le vespe senza spendere un euro! Come? Semplicemente mettendo sul balcone un elemento di scarto!

Allontanare gli insetti con le bucce di cetrioli sul balcone

Ebbene si, la prima forma di risparmio è utilizzando quel che abbiamo in casa, seguendo il consiglio della nonna. Infatti se si tratta di elementi di scarto che vivono una nuova vita abbiamo una maggiore soddisfazione, risparmiamo e non danneggiamo l’ambiente. È quanto accade alle bucce dei cetrioli, in fondo è un elemento che una volta pulito finisce nell’umido.

Sbagliato, prima ancora di essere destinato a questa forma di riciclo, le bucce dei cetrioli messe sui balconi sono utilissime per allontanare moltissimi fastidiosi ed anche poco piacevoli da incontrare insetti.

Parliamo di vespe e calabroni che se pungono possono anche dare il via a reazioni allergiche con conseguenti spese mediche. Insomma meglio tenerle lontane in modo innocuo!

Queste bestioline per nulla pacifiche in un incontro ravvicinato non amano l’ odore emesso dalle bucce di cetrioli. Per cui non occorre spendere un mucchio di euro in prodotti per tenerli lontani dai nostri balconi fioriti.

Facciamo un perimetro con le bucce e loro si terranno alla larga! Allo stesso tempo avremo fatto del bene alla natura non immettendo nell’aria elementi nocivi e al nostro portafoglio.