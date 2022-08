“Spostate i soldi”, allarme conto corrente: se non lo fai subito trovi zero euro sul conto

Ecco che vi sveliamo qual è la data chiave entro la quale dovreste spostare tutti i vostri soldi per evitare che vi siano tolti.

Cos’è un pignoramento e come funziona

Vi siete mai trovati in una situazione in cui rischiavate il pignoramento? E’ proprio questa la situazione che state vivendo adesso? Fareste bene a informarvi.

Le procedure di pignoramento variano a seconda del tipo, ma in genere si procede in due modi. Se vengono preclusi presentando una causa, si parla di “pignoramento giudiziario”, nel caso che so è “pignoramento extragiudiziale”.

Il pignoramento si verifica quando il prestatore si riprende la proprietà perché il proprietario di una casa è inadempiente su una rata del mutuo.

In genere, se si rimane indietro di alcuni mesi con le rate del mutuo, il processo inizia. Proprio per questo ti raccomandiamo di non aspettare che inizi il procedimento di pignoramento e di chiedere invece aiuto non appena pensi di poter avere difficoltà a pagare il tuo mutuo.

Quando parliamo di pignoramento giudiziario ci riferiamo al processo che passa attraverso un tribunale, dove il mutuatario può presentare una difesa. Nel pignoramento extragiudiziale, questo viene fatto senza intentare una causa e attraverso una serie di passaggi, comprese le comunicazioni scritte sotto una clausola nota come “potere di vendita” nell’ipoteca o nell’atto di fiducia.

Le procedure richiedono che i mutuatari siano informati dell’accaduto tramite un avviso pubblico, una notifica. Le leggi statali in materia di avvisi e pianificazione di una vendita di preclusione variano. Alcuni Stati possono anche darti il ​​diritto alla mediazione pre-pignoramento.

Nel caso in cui si ricevesse una notifica, bisogna assicurarsi di leggere attentamente la posta e le note legali e di agire rapidamente. Ma sapevi che c’è una data precisa entro la quale dovresti spostare i tuoi soldi? Continuate a leggere per scoprirla!

Ecco entro quando devi spostare i tuoi soldi

Non tutti lo sanno, ma il pignoramento ai cittadini italiani può avvenire in qualsiasi momento. Ed è proprio per questo che è importante stare sempre attenti alle scadenze.

Infatti, il correntista debitore viene sempre avvisato della procedura di pignoramento in corso. E’ subito dopo la ricezione di questa notifica che il cittadino può recarsi in banca a svuotare il suo conto, in modo che i soldi non vengano prelevati da altri.

Nel caso in cui il conto corrente fosse vuoto o avesse un saldo negativo, perché svuotato dal correntista dopo la ricezione della notifica, il pignoramento non potrà fare altro che essere posticipato.

E voi conoscevate questo metodo usato da pochi per evitare che i vostri soldi venissero spostati?