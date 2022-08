Sergio Sylvestre, lo storico vincitore di amici irriconoscibile: ha perso tanti chili | FOTO

Vi ricordate di Sergio Sylvestre? Il cantante americano che trionfò nell’edizione di Amici di Maria De Filippi nel 2016. Oggi è irriconoscibile, il suo aspetto è cambiato tantissimo. Siete curiosi di vederlo? Scopriamo di più.

Sergio Sylvestre non è stato solo uno degli allievi più amati del talent di Canale 5, ma è stato anche il vincitore. Con la sua voce soul ha incantato milioni di telespettatori. Purtroppo, è da tantissimo tempo che non lo vediamo più nel piccolo schermo, che fine ha fatto? Scopriamolo.

Sergio Sylvestre ad Amici 15, ve lo ricordate? E’ cambiato tantissimo

Sergio Sylvestre ha partecipato come concorrente alla quindicesima edizione di Amici di Maria De Filippi, ottenne un successo grandioso e conquistò il cuore di milioni di telespettatori con il suo particolare timbro di voce.

Nella stessa stagione del talent, partecipò anche la bellissima e talentuosa Elodie. Durante il loro percorso diventarono buoni amici e hanno fatto parte anche della stessa squadra, quella blu.

Il big boy, che riuscì a conquistare la coppa nel 2016, era soprannominato il gigante buono per i suoi due metri di altezza e anche per l’aria da bravo ragazzo. Sergio è nato a Los Angeles ed è dopo un infortunio a football americano che coltiva la sua passione per il canto, trasferendosi poi in Italia, precisamente in Puglia.

Dopo Amici, il cantante ottiene un grande successo e collabora con i più grandi artisti del momento, tra questi c’è anche Mahmmod. Nel 2017 partecipa al Festival di Sanremo, classificandosi al sesto posto con il brano “Con te”.

Ma ha vissuto anche un periodo molto buio della sua vita a causa della morte di suo padre. Oggi è una persona completamente diversa, infatti, dalle foto che pubblica sui social possiamo notare il suo incredibile cambiamento: vediamolo.

Il cambiamento di Sergio Sylvestre

Malgrado Sergio abbia ottenuto un grande successo durante e dopo il talent di Canale 5, oggi è completamente sparito dalle scene. Ma cosa è accaduto? Per un periodo, il cantante aveva confessato di essersi preso una pausa dal mondo dello spettacolo, per via della perdita di suo papà.

Dal suo profilo Instagram, dove è molto attivo, possiamo notare il suo incredibile cambiamento. Il cantante ha perso peso e i suoi fan lo hanno subito notato.

È dimagrito Sergio Sylvestre. #Sanremo2022 — Approdo Sicuro (@ApprodoSicuro) February 1, 2022

Nella scuola di Amici perse già 35 chili, oggi Sergio è in ottima forma e sicuramente allontanarsi per un po’ dai riflettori gli ha donato dei grandi benefici.