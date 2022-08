Paolo Bonolis, altro che Sonia: prima c’era una donna molto importante | FOTO

Sapevate che il famoso conduttore Paolo Bonolis prima di incontrare l’opinionista Sonia Bruganelli stava con una donna incredibilmente importante? Ecco di chi si tratta e come si è evoluta la loro relazione sentimentale: tutti i dettagli.

In questo ultimo periodo non si fa altro che parlare della coppia formata dal conduttore e dall’opinionista. Il ruolo di quest’ultima ricoperto all’intento dello studio del Grande Fratello Vip appunto ha fatto molto discutere. Siamo da sempre abituati a vedere il conduttore in determinate vesti: ironiche e quasi severe. Questo però non significa che nella sfera privata lui sia effettivamente così.

In diverse interviste appunto, rilasciate ad innumerevoli giornali e programmi televisivi, il conduttore ha più volte affermato che in realtà lui è un grande romantico. Inoltre ha sempre affermato che Sonia per certi aspetti è completamente differente a lui e questo però non li ha mai divisi. Alcune persone però danno per scontato che Sonia sia l’unico amore vissuto pienamente dal conduttore.

In realtà non è affatto così poiché, anche se la loro relazione procede a gonfie vele ormai da innumerevoli anni, prima di lei lui aveva occhi solo per un’altra donna con la quale ha perfino costruito una famiglia. Ebbene si, prima di convolare a nozze con l’opinionista il conduttore ha pronunciato il fatidico “si” giurando amore eterno ad un’altra donna. Vediamo quindi nel dettagli di chi effettivamente si tratta e come si è evoluta successivamente la loro relazione.

Paolo Bonolis, prima di Sonia Bruganelli aveva occhi solo per lei: tutti i dettagli a riguardo

Come vi abbiamo già anticipato nella vita del famigerato conduttore televisivo vi è stata un’altra donna, prima di Sonia, che ha conquistato il suo cuore. Stiamo ovviamente parlando della famosa Diane Zoeller. Ebbene si, i due convolarono a nozze nel lontano 1983 ma il loro matrimonio non durò il tempo desiderato. Solo dopo qualche anno, precisamente nel 1988 i due presero strade completamente diverse allontanandosi definitivamente.

Dal loro amore però nacquero due splendidi figli, ovvero Stefano e Martina. Questi ultimi sono entrambi sposati e Martina ha da pochi anni dato alla luce il nipotino del conduttore televisivo. Il rapporto con Diane si consumò lentamente ma nonostante questo però i due hanno continuato a mantenere un legame per il bene dei figli. In diverse occasioni il presentatore ha parlato della sua ex moglie dicendo:

“I primi tempi soffrivo la loro lontananza, che era figlia anche della separazione con mia moglie, avvenuta per i motivi che spesso capitano alle persone che si sposano troppo presto. I miei due primi figli hanno comunque legato molto con gli altri tre. Con Diane ci sentiamo invece quando capita”

Lui attualmente ha una splendida famiglia che gli vuole bene e, anche se la loro storia d’amore non è durata molto lui ripercorrerebbe ogni istante allo stesso modo poiché il loro amore gli ha donato due meravigliosi figli. Questi ultimi con il tempo hanno creato un ottimo rapporto con gli altri tre figli nati dall’amore per Sonia Bruganelli.