Mollette bucato sporche, con questo amato ingrediente tornano nuove: lo usi in cucina

Ecco che oggi vi sveliamo un metodo innovativo che farà in modo che le vostre mollette risultino sempre le più pulite e igienizzate possibili.

Continuate a leggere per scoprire qual è la soluzione ideale che vi aiuterà a pulire perfettamente le vostre mollette.

Come pulire le mollette

Mentre stendevi i panni, ti sei resa conto che le tue mollette erano sporche, visto che non le avevi mai lavate? Non hai mai saputo come fare.

Prima di continuare ad appendere i tuoi vestiti con l’uso di queste pinze anti igieniche, consulta la nostra guida, perché oggi ti sveleremo un segreto che sicuramente non conoscevi.

Tutto quello di cui avrai bisogno è 1 bicchiere, del succo di due limoni e dell’acqua.

Fai bollire l’acqua in una pentola. Non appena l’acqua bolle, spegnere il fuoco e aggiungere il succo di limone. Mescolare e lasciare raffreddare per cinque minuti. Metti ora le mollette nella pentola e lasciale riposare per un’ora.

Dopo qualche tempo, estrai le pinzette e passaci sopra un panno e prova a pulire i piccoli spazi. Sappi che per questo rimedio puoi usare cinque gocce di candeggina al posto del succo di limone.

Un altro metodo incredibile è quello del calzino. Se ne hai uno scoppiato o uno che usi pochissimo, metti lì dentro un paio di pinzette. Chiudi il calzino con un nodo che potrai aprire in seguito.

Metti ora il ​​calzino in lavatrice e lavalo con i tuoi vestiti. È un metodo molto pratico e veloce, ma davvero risolutivo.

Le mollette, sebbene siano oggetti molto piccoli, richiedono anche una pulizia e una certa cura affinché durino più a lungo in buone condizioni. Ecco che di seguito ti mostriamo una soluzione ancor più efficace.

La soluzione sta in quest’ingrediente da cucina

Non tutti lo sanno, ma un metodo ancor più efficace per pulire le vostre pinzette per stendere i capi è nascosto in un’ingrediente che non può mancare in cucina.

Siamo sicuri che sicuramente lo avete nascosto da qualche parte in dispensa o preferite conservarlo in frigorifero.

Stiamo parlando dell’aceto, un liquido dalle proprietà sbiancanti e pulenti.

Tutto quello che dovete fare è versare un bicchiere di aceto all’interno di una ciotola piena d’acqua. A quel punto, non dovrete fare altro che lasciare che le pinze riposino all’interno del liquido per qualche minuto o anche per delle ore.

L’azione dell’aceto farà in modo di pulire efficacemente le vostre mollette, che risulteranno splendenti. Ricordatevi, però, di passare su di esse un panno, in modo da rimuovere lo sporco più ostinato.

Ora sciacquatele e lasciatele asciugare appese al filo dove solitamente stendete i vostri vestiti.

E voi conoscevate questo metodo innovativo ma semplicissimo? Fatecelo sapere!