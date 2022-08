Maria De Filippi, fisico perfetto: beccata in barca così: mamma mia quanto è fortunato Costanzo

Maria De Filippi avvistata in barca. Che corpo da urlo! Queen Mary lascia tutti a bocca aperta. Arriva la foto che sconvolge e che infiamma il web.

Maria De Filippi come non l’avete mai vista. La moglie di Maurizio Costanzo beccata in barca. Il suo corpo scultoreo e tonico da far girare la testa, fa invidia a una diciottenne.

Maria De Filippi beccata dai paparazzi

La moglie di Maurizio Costanzo, la regina della televisione italiana, definita anche dai telespettatori Queen Mary, si sta concedendo un po’ di meritato relax dopo mesi duri trascorsi in televisione davanti ai riflettori e dietro le quinte, non solo come conduttrice ma anche come autrice.

Finalmente è arrivato il tempo di riposare. La presentatrice più famosa di Italia sta ricaricando le batterie per tornare, solo tra qualche giorno, a Roma per riprendere i suoi tantissimi impegni professionali.

Il 19 settembre dovrebbe avere inizio la nuova edizione di Amici e poco dopo anche la nuova edizione di Uomini e Donne le cui registrazioni inizieranno a breve. Intanto, in uno dei suoi pochi momenti di relax, Queen Mary è stato beccata così dai paparazzi, senza veli, in barca. Il suo corpo tonico fa girare la testa: è bellissima.

La conduttrice di Uomini e Donne fa impazzire il web

Maria De Filippi mostra il suo corpo tonico e scultoreo e fa impazzire il web. I social si infiammano. La conduttrice più amata di Mediaset è stata beccata dai giornalisti di Chi mentre si concede una giornata di relax in barca, ad Ansedonia, il suo posto del cuore.

La presentatrice di Amici è solita trascorrere le sue vacanze sul suo piccolo yacht in compagnia del fratello Giuseppe, del marito e del figlio Gabriele. Un appuntamento abituale, il suo, quello di trascorrere le vacanze in barca. Solo così Maria riesce a staccare la spina e a rilassarsi.

A bordo della sua imbarcazione, circondata dalle persone a lei più care, in compagnia di un buon libro, la De Filippi trascorre quei pochi giorni di vacanza che riesce a concedersi, in modo tranquillo e per nulla mondano.

Tra non molto la moglie di Maurizio Costanzo dovrà dire addio al sole e al mare per ritornare alla vita quotidiana. Gli impegni professionali che l’aspettano quest’anno sono ancora numerosissimi. Tra pochissimo inizieranno le registrazioni della nuova edizione di Uomini e Donne, a seguire poi ci sarà la ripartenza anche di Amici e ancora Tu sì che vales e C’è posta per te.

Insomma, non si ferma mai un momento: Maria De Filippi è un portento. Dato che la sua agenda sarà fitta di impegni lavorativi, la conduttrice ha pensato bene di concedersi ancora qualche giorno di vacanza.

I giornalisti di Alfonso Signorini l’hanno beccata a bordo del suo yacht. Bellissima e in splendida forma, indossa un bikini viola che mette in risalto le sue forme ma in particolare un corpo tonico e sodo. La De Filippi da poco ha compiuto 60 anni ma sembra una ragazzina, il suo fisico fa davvero girare la testa: che meravigliosa donna.