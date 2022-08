Graffi da pentole e padelle, non ricomprarle: basta una goccia per eliminarle definitivamente

Graffi da pentole e dalle padelle: basta una goccia di un determinato prodotto per rimuoverli definitivamente.

Graffi da pentole e padelle, non ricomprarle: basta utilizzare una goccia di questo prodotto per eliminarle definitivamente. Con l’uso quotidiano le pentole in acciaio vengono spesso danneggiate: i graffi possono opacizzare le pentole e perdere la qualità riflettente.

Per migliorarne l’aspetto e per prolungare la durata della pentola ci sono diversi metodi che è possibile utilizzare per rimuovere i graffi dalle pentole. Per trattare i graffi dal metallo della pentola è bene valutare sempre il materiale della stessa.

Graffi da pentole e dalle padelle: cosa devi sapere prima di iniziare?

Prima di rimuovere i graffi dalle pentole e dalle padelle è bene individuare la direzione del graffio sul metallo. Se si strofina il metallo in direzione perpendicolare, si rischia di peggiorare il graffio ed accentuarlo sempre di più. Il buon consiglio è quello di individuare la direzione del graffio e strofinare seguendo il verso giusto.

Graffi da pentole e dalle padelle: ecco i metodi di rimozione

Per rimuovere i graffi dalle pentole e dalle padelle è possibile applicare una goccia di un determinato prodotto.

Olio di girasole e di oliva

Un rimedio per eliminare i piccoli graffi dall’acciaio inox consiste nell’utilizzare una goccia di olio di girasole e di olio di oliva, che consente di lucidare i graffi sull’acciaio delle pentole e dalle pentole. Basta versare una goccia di olio da cucina su un tovagliolo di carta e strofinare sul graffio seguendo la direzione dello stesso. È possibile strofinare più volte ed asciugare con un panno pulito e morbido.

Dentifricio

Per rimuovere i graffi dalla pentola di acciaio è necessario applicare una goccia di dentifricio, che espleta un’azione leggermente abrasiva e strofinare seguendo la direzione del graffio. È possibile risciacquare e ripetere l’operazione fino a quando il graffio scomparirà. Grazie ad un panno bagnato e morbido è possibile eliminare il dentifricio.

Aceto

Un buon alleato per rimuovere i graffi è utilizzare una goccia di aceto, che vanta proprietà sgrassanti e lucidanti. Basta strofinare sui punti dove sono presenti maggiormente i graffi e risciacquare il tutto con un panno leggermente bagnato.

Carta abrasiva sottile

Altro rimedio utile per rimuovere i graffi sulla pentola e sulla padella è possibile utilizzare la carta abrasiva sottile. È possibile utilizzare la carta abrasiva sottile e strofinare sul graffio. Questo rimedio è efficace anche per trattare i graffi superficiali.

Crema di tartaro

La crema di tartaro è un abrasivo acido che consente di rimuovere i graffi dalle pentole e dalle padelle in alluminio. Basta immergere le padelle e le pentole in acqua calda mescolata con due cucchiaini di crema di tartaro.

Paste e lucidi speciali

Per rimuovere i graffi dalle pentole è possibile utilizzare paste e lucidi speciali acquistabile in un negozio di ferramenta. Si tratta di prodotti speciali che contengono ossidi di alluminio utili per rimuovere lo strato superiore del metallo.