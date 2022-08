Dazn, ancora problemi per vedere le partite. E la piattaforma si scusa

Dazn, piattaforma online di streaming che trasmette in esclusiva tutte le partite di Serie A, e lo farà fino al 2024, anche nella prima giornata del nuovo massimo campionato ha dato dei problemi agli utenti, specialmente domenica sera. Dopo che l’Autorità per le Garanzie nella Comunicazione ha chiesto a Dazn chiarimenti e indennizzi, la piattaforma ha risposto che è “è consapevole di quanto sia importante il proprio servizio per gli appassionati di sport, prendiamo questa responsabilità seriamente e ci scusiamo profondamente”

Sull’argomento era intervenuta anche la sottosegretaria con delega allo Sport (ora candidata con Forza Italia), Valentina Vezzali, dicendo che il disagio creato è stato “grave e inaccettabile“.

Guardare le partite di Serie A è ancora difficile. Non per colpa dei bandieroni che sventolano nelle curve o di persone che si mettono tra il campo e gli occhi di chi è allo stadio, ma per via (ancora una volta) di Dazn, che questa stagione, già alla prima giornata, ha dato problemi agli utenti nella trasmissione dei match, specialmente domenica sera.

La piattaforma online di streaming, che solo un anno fa ha vinto la gara dei diritti televisivi battendo la concorrenza di Sky per il triennio 2021-2024, è ricaduta nel suo errore, causando disagi ai molti appassionati che già prima dell’inizio del campionato si erano lamentati per l’aumento del costo dell’abbonamento, arrivato a quasi 40 euro (per chi vuole usufruire di due dispositivi, solo, si fa per dire, 30 per chi ha bisogno di guardare le partite su un solo device).

Un problema che non è passato inosservato neanche per l’Autorità per le Garanzie nella Comunicazione, ovvero l’Agcom, che ha chiesto che “a seguito dei gravi disservizi registrati durante le trasmissioni delle partite di calcio nella prima giornata del campionato di Serie A e delle numerose segnalazioni pervenute – hanno scritto nel comunicato -, ha chiesto con urgenza chiarimenti a Dazn su quanto accaduto e su come la società stia operando per evitare il ripetersi di disservizi in occasione della prossima giornata“.

Non solo, dall’Autorità hanno anche domandato di “provvedere celermente a erogare gli indennizzi previsti dall’ultima delibera adottata“, e ha concluso dicendo che “si riserva a seguito degli approfondimenti e delle proprie valutazioni di adottare ogni iniziativa che si renderà necessaria“.

A stretto giro di posta, è arrivata anche la replica della piattaforma, che ha sottolineato che “Dazn è consapevole di quanto sia importante il proprio servizio per gli appassionati di sport, prendiamo questa responsabilità seriamente e ci scusiamo profondamente con tutti gli utenti che non sono riusciti ad accedere al proprio account durante il weekend. Si è verificato un evento di natura eccezionale che ha impattato alcuni utenti in diversi mercati in cui Dazn è presente. Come soluzione temporanea, abbiamo predisposto un’alternativa per seguire le partite tramite un link che abbiamo trasmesso ai clienti.”