“Auguroni”, Raoul Bova e Rocio al settimo cielo: una valanga di messaggi da tutta Italia

Tutti gli italiani hanno mandato una valanga di auguri a Raoul Bova dopo aver visto il post di Rocio Munoz Morales che ha svelato tutto. Ecco la foto della coppia mentre festeggiano la notizia.

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales sono una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo e tutti i loro fan sono rimasti esterrefatti dalla foto dove hanno mostrato la loro gioia per via dei festeggiamenti in corso.

È stata proprio l’attrice spagnola a pubblicare sul suo profilo Instagram una foto dove i due sono in piscina intenti a festeggiare il lieto evento che ha portato tutti i suoi followers a complimentarsi e fare gli auguri al suo uomo.

Raoul Bova: gli auguri dei fan dopo l’annuncio di Rocio

Raoul e Rocio si sono conosciuti nel 2012 sul set del film Immaturi – Il Viaggio e in quel momento tra i due è scattata una scintilla che ha portato l’attore a separarsi dalla sua ex moglie, la veterinaria Chiara Giordano con cui era sposato dal 2000.

Dal primo matrimonio, Raoul ha avuto due figli maschi Alessandro Leon e Francesco mentre dalla relazione con Rocio sono nate due bellissime bambine, Luna ed Alma e anche loro hanno voluto festeggiare questo giorno particolare.

Raoul Bova prima di diventare attore è stato un nuotatore professionista, ma per via degli scarsi successi ottenuti decide di abbandonare il livello agonistico e di entrare a far parte del mondo dello spettacolo.

Debutta all’età di 21 anni all’interno della trasmissione Scommettiamo Che…? per poi avere piccole parti in alcune pellicole cinematografiche e in alcune fiction in onda sul piccolo schermo.

Il grande successo arriva nel 1993 quando Carlo Vanzina lo sceglie come protagonista del film Piccolo Grande Amore dove conquista tutti i telespettatori facendo innamorare le adolescenti dell’epoca.

Dopo soli tre anni, ricopre il ruolo del commissario Nino Di Venanzio nel film Palermo Milano Solo Andata che gli da un enorme popolarità sia a livello nazionale che internazionale prendendo parte ad altri importanti progetti.

In America ha recitato come co-protagonista nella pellicola Alien vs. Predator oltre che in altri lavori oltreoceano e tra i suoi ruoli più recenti in ambito internazionale abbiamo quello di Papa Sisto IV nella fiction di coproduzione I Medici.

Raoul Bova, in questi giorni sta passando le vacanze con la sua compagna nel paese d’origine di quest’ultima, la Spagna, e con loro ci sono anche il giornalista Alberto Matano e suo marito Riccardo Mannino.

I quattro sono apparsi insieme felici e sorridenti tra i post Instagram del giornalista e la stessa Rocio ha ammesso tra i commenti di adorare la coppia, mostrando di essere molto affiati.

Lo stesso Matano ha pubblicato una foto in cui è ritratto da solo insieme a Raoul Bova augurandogli tanti auguri buon compleanno per via dei suoi 51 anni, compiuti lo scorso 14 agosto.

Il post della sua compagna

Anche Rocio, ha voluto annunciare il compleanno di suo marito, pubblicando una foto in cui sono insieme in piscina “Auguri a te compagno meraviglioso di vita”, scrive l’attrice sul post dimostrandosi sempre più innamorata del suo uomo.

Sotto il post una marea di auguri per l’attore da parte non solo di alcuni personaggi del mondo dello spettacolo come Rossella Brescia, Vittoria Schisano, Tosca D’Aquino e tanti altri ma anche dai suoi fan che non hanno potuto fare a meno di augurargli un buon compleanno.

Scorrendo i commenti troviamo anche la risposta dell’attore “Grazie amore mio”, e lui stesso sul suo profilo Instagram ha condiviso un reel con delle foto del suo ultimo mese che come dichiara è stato incredibile e gli ha regalato molte emozioni.

“Oggi divento più saggio di un anno” scrive Raoul Bova, affascinando ancora una volta tutte le sue fan che lo trovano ancora più sexy rispetto al passato nonostante abbia superato la cinquantina.