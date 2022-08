Ambra Angiolini, altro che Renga: è stato lui a rubarle il cuore per primo | Famosissimo

By

Ambra Angioli, una delle attrici e showgirl più note e amate di sempre. Spesso al centro dei gossip per via delle sue chiacchieratissime storie d’amore, ma sapete chi c’era prima del suo ex compagno Francesco Renga? Rimarrete a bocca aperta.

Come saprete, Ambra Angiolini negli anni ’90 era la ragazza più amata di sempre. Oggi è un’attrice di successo e negli ultimi anni ha attirato l’attenzione del pubblico per via delle sue discusse storie d’amore. Ma sapete che ha avuto un flirt con un uomo molto famoso? Scopriamo di chi si tratta.

La vita privata di Ambra Angiolini

Ambra Angiolini, famosissima attrice italiana di successo che tutti ricordano per la conduzione di Non è la Rai, la storica trasmissione di Boncompagni. Sin da ragazza, lei ha cercato di tenere la sua vita privata fuori dai riflettori.

Ma Ambra è uno dei volti più conosciuti e amati della televisione italiana ed è sempre stato impossibile non finire al centro dei gossip. Ricordiamo quando nei primi anni 2000 conobbe e si innamorò di Francesco Renga.

I due sono stati insieme per ben 11 anni senza mai convolare a nozze. Dal loro amore sono venuti al mondo anche due figli: Jolanda (2004) e Leonardo (2006). Nel 2015, però, la coppia annuncia la loro rottura dopo un lungo periodo di crisi.

Successivamente ha avuto una brevissima storia con il noto modello Lorenzo Quaglia e nell’estate del 2017, l’attrice è stata paparazzata da Chi con Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus.

Tra i due non è finito bene dato che nel 2021 i due si sono per sempre detti addio, a confermarlo la figlia di Ambra che attraverso delle storie Instagram, fece intendere un “tradimento” da parte dell’uomo. Ma non tutti sanno che prima di Francesco Renga, l’ex volto di Non è la Rai ha avuto un flirt con un uomo conosciutissimo: scopriamo di chi si tratta.

Ambra Angiolini, con chi è stata fidanzata prima di Renga | Impensabile

A lanciare lo scoop fu proprio Oggi. Secondo la nota rivista l’attrice romana, dopo la rottura con Renga trovò conforto tra le braccia di un suo “ex”. Si tratta di un conosciutissimo attore.

Il suo nome è Piergiorgio Bellocchio, figlio del regista Marco Bellocchio e dell’attrice Gisella Burinato. Ha recitato in diversi film come Vacanze in Val Trebbia (1980), Salto nel vuoto (1980) e Bella addormentata.

Nel 2011 il magazine di Alfonso Signorini, Chi, aveva fotografato i due attori mentre si scambiavano un bacio. Non sappiamo molto sulla loro storia d’amore, dato che hanno sempre cercato di tutelare la loro privacy.