“Va avanti da quando sono ragazzini”, Adriano Celentano e Mina: il figlio di lei sa tutto

Il figlio di Mina ha ammesso di essere a conoscenza del rapporto di sua madre con Adriano Celentano. Ecco la rivelazione.

Il mondo della musica italiana è vasto di artisti che hanno fatto la storia di esso e alcuni di questi sono molto apprezzati anche all’estero per via del contribuito che hanno portato alla cultura musicale del nostro Paese.

Una delle cantanti, che ancora oggi è un’icona vera e propria non solo della musica ma del mondo dello spettacolo in generale è Mina, che da tanti anni ha deciso di non apparire in televisione.

Adriano Celentano e Mina: ecco cosa ha scoperto il figlio della cantante

Eppure, nonostante siano oltre 40 anni che la donna non si fa vedere, si continua a parlare di lei e attraverso ricordi e sue canzoni è sempre presente in quasi qualsiasi programma televisivo.

Spesso, è associata ad Adriano Celentano, per via delle collaborazioni fatte insieme, ma il figlio della cantante, in un’intervista ha dichiarato di essere a conoscenza di qualcosa di molto particolare riguardo al loro rapporto.

Uno dei lavori che più si ricordano della coppia Mina e Celentano è il disco del 1998, intitolato semplicemente Mina Celentano, che ha avuto un enorme successo tanto che ancora oggi è richiestissimo.

L’album certificato in Italia doppio disco di diamante e in Europa disco di platino ha al suo interno alcune canzoni molto famose della coppia artistica come Brivido Felino, Acqua e Sale e Che t’aggia dì.

Il successo di questo album è stato dato anche dall’attrattiva della copertina che ritrae Mina e Celentano in versione cartoonizzata come abitanti di Paperopoli e all’interno del disco è presente un libretto-fumetto con i disegni di Gianni Ronco.

Dopo questo disco, la coppia continua a collaborare fino ad arrivare al 2016 quando decidono di pubblicare un nuovo disco insieme intitolato Le migliori, tra cui troviamo tra gli autori dei brani i cantautori Riccardo Senigallia, Andrea Mingardi, Toto Cutugno, Mondo Marcio e Francesco Gabbani. Il disco nel 2017 ottiene una riedizione natalizia con l’aggiunta di due inediti.

Per quanto riguarda il modo di lavorare assieme, Adriano Celentano e Mina si sono sempre trovati bene assieme per via della loro splendida amicizia e della stima reciproca che provano come artisti.

Infatti, pare che i due quando si mettono al lavoro per incidere un nuovo brano assieme, si divertano come dei ragazzini senza pensare a molti problemi, lavorando sì con serietà sul progetto ma anche con molta leggerezza.

Entrambi, sono diventanti non solo i cantanti che tutti noi conosciamo, ma anche dei personaggi pop significativi per l’Italia. Entrambi sono stati molto imitati con delle caratteristiche molto particolari.

Celentano, chiamato il molleggiato, viene sempre identificato per via del suo parlare con un occhio quasi semichiuso che guarda la telecamera di tre quarti mentre Mina è spesso raffigurata con del trucco molto pesante sugli occhi e la sua chioma rossa, che ultimamente è raffigurata con una lunga coda.

Il vero rapporto tra i due colleghi

I due, nel 2021 hanno raccolto tutti i loro duetti incisi in studio e hanno pubblicato la raccolta The Complete Recordings che è stato accompagnato da un libro con delle foto inedite dei due artisti in sala di registrazione.

Massimiliano Pani, figlio di Mina e autore di molti dei suoi brani, ha confessato di conoscere qualcosa di particolare riguardo al rapporto tra usa madre e Celentano e di come si sono conosciuti.

“Si conoscono dai tempi in cui frequentavano le balere” – dichiara Pani – “Si vogliono bene da quando sono ragazzi, hanno ridefinito il modo di definire l’artista, ognuno con un suo percorso. Sono contemporanei senza fare nulla per esserlo”.

Lo stesso Celentano, in passato ha dichiarato che Mina non è una semplice amica ma è una donna che gli da sempre nuovi stimoli e lo porta a sperimentare nuove musiche e nuove melodie.

Il rapporto tra i due colleghi non ingelosisce Claudia Mori, moglie di Celentano, che a riguardo ha dichiarato di avere un bel rapporto con Mina e che i due quando sono assieme sono molto giocherelloni e si prendono in giro l’un l’altro.