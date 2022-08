Pulizie domestiche, con questo trucchetto casalingo spolveri tutta casa in 10 minuti

Le pulizie domestiche sono letteralmente un incubo per tutti noi, ore ed ore dedicate alla pulizia di casa. Con questi semplici trucchetti però vi basteranno semplicemente 10 minuti per ottenere una casa splendente e perfettamente pulita.

Ammettiamolo, fare le pulizie domestiche è un incubo per tutti noi, ore ed ore trascorse solo per pulire la casa ma puntualmente lo sporco ed i batteri spuntano nuovamente dopo poco. Per ottenere una casa splendente e perfettamente pulita dovremmo trascorrere praticamente tutto il tempo indossando i guanti e pulendo costantemente. Avendo a che fare con ospiti, bimbi in casa e perfino animali domestici è assicurato che la casa pulita per ore ed ore non rimarrà tale per molto a lungo. Inoltre se si è occupati a lavoro non si può di certo dedicare determinato tempo per la casa, proprio per questo motivo infatti si cerca sempre di risparmiare tempo accantonando perfino alcuni compiti essenziali da svolgere.

In pochi lo sanno, ma in realtà per pulire profondamente la casa non bisogna spendere tuto questo tempo anche perché altrimenti non ne rimarrebbe per svolgere le altre attività quotidiane.

Come fare quindi per vivere in un ambiente pulito senza però dedicarsi tutto il giorno alle pulizie? In realtà il metodo per questo esiste e vi basteranno appunto solo 10 minuti. Vediamo quindi tutti i dettagli a riguardo e quali sono i trucchetti migliori per pulire al meglio.

Pulizie Domestiche, basta sprecare tempo, con questi semplici trucchetti vi basteranno solo 10 minuti: tutti i passaggi da seguire

Se siete arrivati a questo punto significa che anche voi siete letteralmente stanchi si sprecare del tempo per dedicarvi alle pulizie per poter vivere al meglio. Oggi vi sveleremo alcuni piccoli dettagli per trascorrere semplicemente 10 minuti della vostra giornata per poter ottenere risultati incredibilmente sorprendenti, vi basterà semplicemente seguire questi passaggi.

Per pulire i pavimenti vi basterà semplicemente utilizzare un sapone Marsiglia, ila quale verrà poi diluito in un litro di acqua. Al tutto vi basterà aggiungere 25 grammi di bicarbonato e qualche goccia di olio essenziale a vostra scelta. Il liquido ottenuto si potrà versare direttamente sul pavimento per poi pulire normalmente con un semplice straccio o uno scopettone.

Per pulire invece piastrelle nel bagno e nella cucina invece vi basterà prendere una bacinella, riempirla di acqua calda e versare al suo interno un bicchiere di aceto bianco ed il succo di un limone. Successivamente vi basterà semplicemente immergere uno staccio, imbevendolo del liquido, strizzarlo per bene e passarlo semplicemente sulle mattonelle o le piastrelle. Per arrivare ai punti più alti della vostra casa dovrete semplicemente legare lo straccio ad una scopa. Lo stesso procedimento va seguito anche per pulire i vetri di casa, invece di utilizzare l’acqua calda invece dovrete usare l’acqua tiepida. Il liquido ottenuto andrà spruzzato direttamente sui vetri, superfici, specchi.