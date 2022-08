“Le hanno dato 4 mesi di vita”, Belen Rodriguez col cuore distrutto: tragedia memorabile

Attimi di paura ed immenso dolore quelli vissuti dalla nota showgirl Belen Rodriguez, la diagnosi della malattia la spiazza completamente, con il cuore in frantumi per la tragedia cerca di farsi forza. Ecco tutti i dettaglia a riguardo: cosa si nasconde dietro il suo sorriso.

In questi ultimi mesi abbiamo sentito molto parlare della nota conduttrice, lei appunto ha iniziato una nuova vita con il suo ex storico ed oggi vivono nuovamente l’una al fianco dell’altro come una vera famiglia. Su di lei per molto tempo però si è scatenato letteralmente un vero e proprio putiferio ed anche per questo appunto, i diretti interessati hanno preferito per diverso tempo non confermare nulla riguardo il loro ritorno di fiamma. Nonostante questo però le voci sul loro conto hanno continuato a circolare, soprattutto per via della brusca rottura dall’ormai noto Antonino Spinalbese, ovvero il padre di sua figlia Luna Marì.

Insomma, sono diversi i momenti di tensione vissuti in questi ultimi tempi, di certo però purtroppo, non sono gli unici. Molte sono le persone che si basano semplicemente sulla vita professionale e sentimentale, per quanto possibile, pensando successivamente di conoscere automaticamente l’intera vita di una persona.

Ebbene, non è affatto così poiché vi possono essere in realtà innumerevoli sfaccettature che di certo non si mostrano davanti alle telecamere.

Belen Rodriguez, la dolorosa malattia la distrugge completamente: tutti i dettagli a riguardo

Come vi abbiamo già anticipato tutto ciò che una persona mostra in pubblico non serve molto per capire effettivamente che genere di persona è. Vi sono infatti innumerevoli dettagli che potrebbero capovolgere completamente la situazione. Purtroppo, in questa occasione accadrà proprio questo. Tutti conosciamo la nota conduttrice come una persona solare e semplicemente spensierata, in realtà non è stato sempre così. Come ben saprete lei spesso prende parte ad innumerevoli programmi televisivi anche come ospite indiscusso.

Prendendo parte al programma condotto dalla nota presentatrice Maria De Filippi, ovvero C’è Posta per Te, di è ritrovata difronte ad una storia del tutto straziante. Proprio per questo motivo ha voluto esporsi per confortare i presenti.

“Ti dico una cosa che non ho mai detto in pubblico, in televisione, almeno. Quando avevo 18 anni mia nonna si è ammalata di cancro. Molto grave. Le hanno dato 4 mesi di vita. Lei era molto importante per me, mi ha cresciuta, mi ha dato amore e io somiglio molto a lei. Mi è crollato il mondo addosso ma invece di mettermi a piangere, sono venuta in Italia e grazie ai primi soldi guadagnati ho pagato la chemioterapia per mia nonna.”

Queste sono le toccanti parole della nota showgirl, la quale ha quindi deciso di parlare della storia della sua vita, principalmente legata alla terribile malattia affrontata dalla nonna.