“Abbiamo chiuso”, la brusca decisione di Bonolis: dopo così tanti anni assieme finisce tutto

Attimi di preoccupazione e sconforto per il noto conduttore italiano Paolo Bonolis, dopo moltissimi anni insieme il loro rapporto giunge al termine nel peggiore dei modi. Ecco tutti i dettagli a riguardo: cosa è successo realmente.

Dopo diverso tempo il noto conduttore torna a far parlare di sé per via di un momento del tutto delicato della sua vita. In diverse occasioni il suo nome ha fatto notizia dal momento che lui da ormai diversi anni ricopre il ruolo di uno dei conduttori televisivi più importanti del mondo dello spettacolo. Negli ultimi mesi il noto presentatore ha appunto attirato l’attenzione proprio essendo alla conduzione di un programma incredibilmente seguito dal pubblico italiano, ovvero Avanti un Altro.

Quest’ultimo infatti ha suscitato l’interesse del pubblico proprio per via di alcune momenti trasmessi in onda. I quali hanno attirato numerose critiche. Il suo nome però non è apparso solo ed esclusivamente per questo ma perfino per via della sua anima gemella Sonia Bruganelli la quale ricoprendo il ruolo di opinionista nel noto programma televisivo condotto da Alfonso Signorini ha scatenato letteralmente un putiferio mediatico. Per chi non lo sapesse quest’ultima infatti ha discusso fortemente con Alfonso.

Per questo motivo si è intromesso proprio Paolo, il quale ha preso le sue difese a spada tratta. Nonostante questo però qualcosa ha turbato la loro quotidianità. Vediamo quindi nel dettaglio di che cosa si tratta effettivamente.

Paolo Bonolis, il loro rapporto duraturo giunge, purtroppo, al termine: ecco tutti i dettagli a riguardo

Come vi abbiamo già anticipato in questo ultimo periodo sono iniziati alcuni dissapori, i protagonisti della vicenda però non sono di certo solo loro. Pare appunto che la coppia in passato fosse legata ad latri grandi volti del mondo dello spettacolo e del cinema. Stiamo indubbiamente parlando di Enrico Brignano e di sua moglie Flora Canto. I dissapori iniziarono proprio fra le due donne, le quali inizialmente erano grandi amiche ma con il passare del tempo si sono incredibilmente allontanate.

Perfino il noto conduttore ed Enrico Brignano condividevano un legame indissolubile che però, purtroppo, è stato troncato da un momento all’altro. Pare appunto che i due attualmente, come anche le loro mogli, non si rivolgono nemmeno la parola dopo aver condiviso tanto. Non si conosce il reale motivo per il quale i quattro hanno deciso i allontanarsi ma una fonte, rimasta anonima, ha deciso di fare chiarezza sul tutto.

“Al matrimonio si è parlato molto dell’assenza di Bonolis. Sonia e Flora un tempo erano molto amiche, anche per via del rapporto dei loro compagni: poi è successo qualcosa. Non è molto chiaro il motivo del disaccordo. Fatto sta che ora non si rivolgono più la parola e non si parlano neppure Enrico e Paolo”.

Queste sono le parole della fonte anonima, dichiarazioni rilasciate proprio al settimanale DiPiù Tv.