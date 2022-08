Zucchine alla scapece di Bruno Barbieri, supplicheranno tutti per il bis a casa: buonissime

By

Le zucchine sono una varietà botanica di zucca, anche se è abbastanza diversa nell’aspetto e nel gusto, le possiamo trovare tutto l’anno.

Le zucchine sono originarie dell’America, come sua cugina la zucca, e può presentarsi in diverse forme e dimensioni a seconda della varietà.

Zucchine alla scapece di Bruno Barbieri

Le zucchine alla scapece sono un contorno ricco e saporito perfetto da accompagnare delle fette di bruschetta.

Le zucchine alla scapece preparate da Bruno Barbieri sono perfette, il famoso chef ci svela come è in uso prepararle svelandoci un paio di trucchetti per farle davvero buonissime.

Si tratta di una delle tante gustose ricette della cucina partenopea, che lo chef stellato, nonché giudice di Masterchef Itali, condivide nella preparazione, e le affianca ad un crudo fatto di capesante.

Il termine “scapece”, alcune teorie più diffuse lo fanno risalire ad un termine latino: esca (cibo) Apicii (da Apicio). Nel Dizionario del dialetto napoletano di Antonio Altamura, del 1956, si legge invece la parola “Scapécë come di un prodotto “salsa con aceto e aglio per condire verdure, ma principalmente le zucchine, e poi il pesce, ecc..

Vediamo dunque cosa ci occorre per la loro preparazione e come seguire la ricetta dello chef Bruno Barbieri per la loro realizzazione, passo passo.

Ingredienti per 4 persone

2 zucchine medie

uno spicchio d’aglio

una decina di foglie di menta

3 cucchiai di aceto ai lamponi

16 capesante grandi già pulite

olio extravergine di oliva

olio per friggere di semi di arachidi

mezzo lime

sale grosso e pepe q.b.

Preparazione delle zucchine alla scapece