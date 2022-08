“Siamo devastati” Pamela Prati: tutta la famiglia in lacrime | Ora si trova in cielo

La nota showgirl Pamela Prati affronta un terribile lutto insieme a tutta la sua famiglia, l’attrice guarda il cielo in lacrime per la sua scomparsa. I dettagli struggenti e colmi di dolore.

La nota showgirl torna a far parlare di sé per via di un drammatico episodio che le ha completamente stravolto la sua quotidianità. Come ben saprete in diverse occasioni la donna si è mostrata al suo pubblico, facendo trapelare perfino i dettagli più privati e mostrandosi interamente senza camuffare alcun difetto caratteriale o altro. Nel tempo appunto l’abbiamo vista ricoprire il ruolo da protagonista in diverse vicende a lei fortemente legate ma nonostante questo sul suo volto le s accendeva comunque il sorriso.

Lei per diverso tempo è stata, ed è tuttora, un volto incredibilmente fondamentale per il mondo dello spettacolo e del gossip. Per chi non lo sapesse lei fino ad oggi ha deciso di collaborare con diversi autori ed infatti ha preso parte al cast di molti programmi televisivi, vedi ad esempio il Grande Fratello Vip condotto attualmente dal noto Alfonso Signorini.

Nonostante questo però vi sono dei dettagli che hanno completamente stravolto la sua vita. Negli ultimi gironi appunto la donna ha dovuto affrontare un grave lutto che l’ha completamente destabilizzata.

Pamela Prati ed il grave lutto, tuta la famiglia lo ricorda in lacrime guardando il cielo

Come vi abbiamo già anticipato questi sono attimi incredibilmente difficili per la nota showgirl, la quale al fianco di tutta la sua famiglia ha dovuto e deve tuttora metabolizzare la grande perdita. Solo pochi giorni fa, esattamente il 16 luglio, è venuto a mancare il nipote Alessio di soli 40 anni. Questo però ovviamente è stato un forte trauma per lei ed ovviamente sua sorella, ovvero la madre dal ragazzo.

“Non è facile reagire a una tale tragedia, ma devo riuscire a farlo per mia sorella. È un modo per dividere il suo dolore con me, lei non può sopportarlo tutto da sola.”

Queste sono le parole che la nota showgirl ha rilasciato durante un’intervista al settimanale Nuovo. Al quale ha parlato anche di altri tragici momenti della sua vita, ricovando appunto la scomparsa della madre e della sorella:

“A parlare di loro mi spezza ancora la voce. Il vuoto che ho nel cuore è lacerante, ma cerco di trovare la forza per andare avanti. Certe perdite non si superano, ma con il tempo si impara a conviverci. Si va avanti per dare il proprio amore a chi è rimasto.”

Sulle Instagram Stories e su un post della donna invece, lei stessa ha deciso di dare un ultimo saluto ad Alessio il giorno della sua scomparsa, scrivendo così un piccolo pensiero:

“Amore di zia, oggi te ne sei andato per sempre…siamo devastati dal dolore”. Non ci sono parole per esprimere il mio dolore per la tua perdita. Oggi si è spezzato totalmente il mio cuore togliendomi completamente il respiro”