Pavimenti pulitissimi senza detersivo, splendenti a costo zero: hai tutto in frigo

Il fatto che si possano ottenere pavimenti pulitissimi senza detersivo, senza ricorrere a prodotti costosi e inquinanti è possibile. Oltretutto, certi prodotti chimici e industriali non sempre mantengono ciò che promettono: possono restare aloni persistenti sui pavimenti.

Esistono metodi naturali molto efficaci e igienizzanti, in grado di rendere i pavimenti splendenti a costo zero perché tutto ciò che ti serve lo trovi in frigo.

Rispetti l’ambiente, risparmi e pulisci i pavimenti di tutta casa in modo rapido ed economico, senza fatica.

Pavimenti pulitissimi senza detersivo: ecco l’alleato naturale che li fa brillare

Non tutti sanno che il migliore alleato di sempre, in termini di pulizie domestiche, è l’aceto di vino bianco. Magari ne hai sentito parlare perché questo metodo fa parte dell’antica saggezza popolare, ma non hai mai provato pensando che non funzioni o che, addirittura, possa rovinare i pavimenti.

E’ sbagliato pensare questo: oltre ad essere un ingrediente immancabile in cucina, è versatile anche quando c’è da pulire, igienizzare e sanificare la casa. Assicura un’igiene profonda, rimuove incrostazioni e grasso, l’unto e la sporcizia, disinfetta.

L’aceto di vino bianco è un antibatterico e antimicotico naturale: i suoi poteri igienizzanti aumentano se combinato con il bicarbonato di sodio.

Si può usare per pulire qualsiasi superficie, anche rubinetteria e sanitari. Ma torniamo ai pavimenti…

Pulire i pavimenti con l’aceto di vino bianco: come procedere

Ecco come procedere per pulire, igienizzare e lucidare a fondo i pavimenti:

Riempi un secchio di acqua calda (non deve essere bollente);

Aggiungi un bicchiere pieno di aceto e mescola con un mestolo di legno;

Subito dopo, aggiungi 3 cucchiai di bicarbonato (un altro ingrediente igienizzante che non danneggia né la salute né l’ambiente) e continua a mescolare. Attendi di verificare la reazione chimica tra le due sostanze (un’effervescenza naturale, una schiuma bianca effervescente) e lascia che tutto evapori;

Appena l’effetto effervescente sarà svanito, potrai immergere lo straccio. Strizzalo e distendilo a terra.

Fatto! Puoi lavare normalmente i pavimenti con lo spazzolone passando su tutta la superficie con il detergente naturale che hai appena preparato.

L’aceto di vino bianco combinato con il bicarbonato di sodio è perfetto per pulire e igienizzare anche le fughe. Già al primo passaggio dello straccio, ti accorgerai che pavimenti e fughe sono tornati a brillare. Non devi neanche risciacquare: senza alcuna fatica otterrai pavimenti puliti, disinfettati, sgrassati, igienizzati e splendenti.

Addio additivi chimici, spese inutili e fatica!