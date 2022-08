Maria De Filippi e Costanzo al settimo cielo per il figlio Gabriele: “Ci ha fatto il regalo più bello”

Maria De Filippi ha confessato di essere molto emozionata per via del regalo fatto da parte di suo figlio Gabriele. Ecco di cosa si tratta.

Maria De Filippi è una delle presentatrici più note del panorama televisivo italiano, diamante di punta di Canale 5 dove conduce molti programmi producendone altri grazie alla sua azienda, la Fascino.

La donna, è grata alla vita e a quello che le ha dato ma ancora di più per quello che suo figlio Gabriele le ha regalato a Natale, confessandosi di essersi emozionata molto dopo aver ricevuto il dono.

Maria De Filippi e Costanzo: il regalo da parte di suo figlio

Durante la sua carriera, la donna non ha mai espresso molte parole riguardo la sua vita privata, ma quando lo ha fatto si è sempre dimostrata una donna molto sensibile che tiene molto alla sua famiglia e ai suoi cari.

La De Filippi è sposata dal 1995 con Maurizio Costanzo, dopo averlo conosciuto durante una conferenza a Venezia, dopo qualche anno hanno deciso di convolare a nozze diventando una delle coppie più apprezzate del mondo dello spettacolo.

Per l’uomo si tratta del suo quarto matrimonio e sembra essere quello definitivo in quanto dopo la De Filippi non ha avuto più altri interessi amorosi e i due hanno affrontato molte sfide assieme tra cui anche un attentato nei loro confronti da cui ne sono usciti illesi.

La coppia, nel 2002 hanno preso in affido un ragazzo di nome Gabriele che poi nel 2004 è diventato a tutti gli effetti loro figlio grazie all’adozione e adesso vive per conto suo collaborando in alcune trasmissioni di sua madre.

La donna ha sempre ammesso di essere molto legata a suo figlio e infatti nel corso degli anni abbiamo potuto vedere alcune loro foto assieme anche durante le vacanze estive dove si sono mostrati molto divertiti.

Maria De Filippi ha un bellissimo rapporto con i giovani e lo abbiamo potuto vedere nelle trasmissioni che conduce, in particolar modo grazie ad Amici di Maria De Filippi dove a volte consola i ragazzi e gli aiuta ad esternare le proprie emozioni.

Le parole della conduttrice

Per la donna essere vicino ad un adolescente è molto importante per far capire loro dove sbagliano e quali sono i valori fondamentali della vita e per questo motivo si mostra sempre disponibile nei confronti dei concorrenti del talent.

La stessa cosa accade anche a Uomini e Donne, quando i più giovani sembrano non capire i loro errori e la donna cerca di spiegare, con parole semplici e materne, dove stanno sbagliando cercando di farli ragionare.

Ma Maria De Filippi non si sarebbe mai aspettata un regalo così bello da parte di suo figlio Gabriele che le ha dato la gioia di scoprire cosa vuol dire essere mamma e un domani la renderà nonna.

La donna, in un’intervista rilasciata a Silvia Toffanin, durante la trasmissione Verissimo, ha parlato dell’arrivo di suo figlio in famiglia dichiarando che i primi natali di Gabriele erano fatti di Lego e di Robot.

Anche io voglio assale i natali con la Queen Maria PIC.TWITTER.COM/FQEJPJPGA6 — Supereroe della Tv (@supereroetv) AUGUST 11, 2022

Successivamente, ammette che oggi che è grande, il ragazzo ogni natale fa un regalo molto importante nei confronti dei loro genitori e per questo motivo per la De Filippi sono i natali più belli.

La conduttrice rivela che nonostante possa passare del tempo con i suoi amici o altrove, Gabriele ci tiene a trascorrere le festività insieme ai suoi genitori e questo per lei è il regalo più bello che lui avesse mai potuto farle.

Maria De Filippi, in questo modo ha dimostrato di non tenere molto alle cose materiali, ma che per lei il gesto di suo figlio e la gratitudine nei suoi confronti e in quelli di Maurizio Costanzo è qualcosa di impagabile che non potrà mai essere sostituito.