“Ho un altro papà”, colpo di scena in famiglia Carrisi: la figlia di Albano lo annuncia così

La figlia di Albano ha confessato di avere due padri. Ecco le parole di Jasmine in una recente intervista.

Albano Carrisi è un cantante italiano che ha avuto nel corso della sua carriera un grandissimo successo non solo in Italia ma anche in altre parti del mondo dove ancora oggi continua a fare concerti.

Oltre lui, nella sua famiglia, tutti quanti i suoi figli e le sue due compagne di vita Romina Power e Loredana Lecciso hanno intrapreso un percorso nel mondo dello spettacolo, tranne Albano Junior l’ultimo di casa Carrisi il quale sembra essere interessato ad altro.

Albano e le parole di sua figlia sull’altro padre

La primogenita di Albano e Romina, Ylenia è stata la primissima valletta de La Ruota della fortuna e poi è diventata ancora più famosa dopo al sua scomparsa nel 1993 di cui ancora oggi non sono state ritrovate le tracce.

Anche gli altri figli della coppia hanno avuto modo di esprimere il loro talento davanti le telecamere, Yari ha partecipato ad un’edizione di Pechino Express e spesso si è visto in tv, Cristel ha tentato la carriera di cantante e Romina Jr sta cercando di trovare una sua strada nel mondo della televisione.

La stessa cosa che ha fatto anche Jasmine, prima figlia nata dall’unione di Albano e Loredana Lecciso, che oltre a partecipare come giudica con suo padre alla prima edizione di The Voice Senior sta cercando di affermarsi come cantante.

La ragazza, ha recentemente affermato in una rivista su un noto settimanale di avere due padri decidendo di rivelare di chi si tratta l’altro di cui non ne sappiamo nulla e si tratta di un altro cantante famoso.

Jasmine, classe 2001 spesso è stata presa di mira da molti utenti del web per via del suo aspetto fisico e per il fatto che sarebbe ricorsa ad alcuni interventi chirurgici per migliorare il proprio aspetto.

La giovane Carrisi però ha sempre negato l’uso del bisturi ammettendo che di tanto in tanto si sottopone al filler, che non è una vera e propria operazione, ma si tratta di un’iniezione che tende ad aumentare il volume delle labbra.

Dal punto di vista discografico ha debuttato con il suo singolo EGO, che ha sorpreso molto suo padre Albano che ha trovato un bel senso del ritmo da parte della figlia arrivano a duettare con lei e con Clementino in una rivisitazione del brano Nessuno di Mina, rinominato per l’occasione Nessuno mai.

Nella stessa intervista, Albano ha affermato di aver ricevuto per i suoi 70 anni un disco di Jasmine in cui reinterpretava le canzoni di Justin Bieber e la sua hit Nel Sole rimanendo molto colpito dal suo talento.

Jasmine e la questione dei figli d’arte

Jasmine inoltre ha ammesso di fare i conti ogni giorno con il fatto che è figlia di Albano e che spesso molti la criticano di aver avuto successo e possibilità di cantare per via del cognome che porta.

Lei non ha negato che il suo essere figlia di le abbia dato una spinta in più ma ammette di avere un suo stile e di mettercela tutta rivelando che in realtà ha anche un altro padre abbastanza famoso.

“Io ho avuto due genitori poeti della terra” – dichiara Jasmine – “e anche un papà putativo che è stato Domenico Modugno. Se hai talento non c’è padre o madre famoso che tenga. Vedi il figlio di Morandi, di Tognazzi, il figlio di De Sica o Di Gassman. Hanno fatto tutti la loro carriera in autonomia.”

Con queste parole Jasmine ha voluto affermare che non solo lei sta tentando di emergere nel mondo dello spettacolo e specialmente nella musica come ultimamente sta accadendo a molti figli d’arte.

Basti pensare che Leo Gassman, figlio dell’attore Alessandro Gassman e nipote di Vittorio ha partecipato ad X Factor per poi vincere la sezione giovani del Festival di Sanremo 2020 come anche LDA figlio di Gigi D’Alessio che ha partecipato all’ultima edizione di Amici.

Inoltre, nel campo musicale stanno prendendo piede anche altri figli d’arte come Tredicipietro, figlio di Gianni Morandi e suo nipote Gianni Antonacci, figlio di Biagio Antonacci che sembra sia stato visto ai casting della prossima edizione di Amici mentre suo fratello Paolo, è un autore di canzoni ed ha scritto il brano Mi farò trovare pronto di Nek in gara al Festival di Sanremo 2019.